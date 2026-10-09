Uccise la madre dopo un litigio, difesa: “E’ seminfermo deve avere un processo come un minore”. Giudice si riserva

RACALE (Lecce) – La seminfermità mentale equiparata all’età di un giovane tra i 14 e i 18 anni. Una questione di legittimità costituzionale irrompe nell’udienza preliminare in cui è imputato Filippo Manni, il 23enne di Racale, studente di Economia all’Università La Sapienza di Roma, responsabile dell’omicidio della madre, Teresa Sommario, uccisa in casa il 17 giugno 2025. La questione, dalle informazioni acquisite in anteprima dal Corriere Salemtino, è stata sollevata dall’avvocato del giovane, il legale Rocco Alagna, davanti alla gup Giulia Proto nel prosieguo dell’udienza preliminare. In sintesi, l’assunto della difesa si può riassumere così: dal momento che il giovane, come emerso da una perizia psichiatrica, è stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere, le sue capacità intellettive si devono ritenere compatibili con quelle di un ragazzo minore di 18 e maggiore di 14 anni. Con tutti i benefici di legge con cui un minore di quell’età viene giudicato in un processo penale.

La giudice si è riservata rinviando qualsiasi decisione al 22 ottobre. In caso di accoglimento della questione, gli atti verrebbero trasmessi alla Corte costituzionale che dovrebbe poi pronunciarsi. In caso di diniego, l’udienza procederà regolarmente con una certezza: Manni non potrà beneficiare del rito alternativo dell’abbreviato, trattandosi di un reato ostativo. Manni infatti risponde di omicidio aggravato. Nel frattempo lo studente, da giugno ai domiciliari in una Crap (una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica) – ha ottenuto di accedere al sistema della giustizia riparativa (un modello di gestione del conflitto e del reato incentrato sul danno relazionale e sulla riparazione, piuttosto che sulla sola punizione, introdotta in modo organico in Italia con la Riforma Cartabia).

Il giovane potrà incontrare il padre e i fratelli nel corso di alcuni incontri nell’ambito di un programma finalizzato a elaborare il lutto e che dovrebbe permettere un riavvicinamento del ragazzo al resto del suo nucleo familiare. I disagi del giovane erano affiorati nella loro drammaticità quel giorno quando il ragazzo ha ucciso la madre con almeno cinque colpi di accetta. “Abbiamo litigato perché non mi aveva salutato appena rientrato – raccontò lo studente universitario nel corso dell’udienza di convalida del fermo – e ho perso il controllo. Ho afferrato l’accetta da boy scout e ho iniziato a colpirla. Non ricordo granché. Altre volte per scherzo ho pensato di prendere l’accetta, dicendoglielo e oggi l’ho fatto. Ho colpito mia madre più volte mentre era al computer (la donna lavorava in smart working per la Cnh, azienda della quale era un dipendente). Lei si è alzata e si è accasciata sul divano. In quei momenti l’accetta mi è caduta. L’ho ripresa. Lei ha iniziato a urlare e io ho continuato a colpirla. Al collo e anche sul viso. Ho spaccato il computer perché mamma continuava a parlare. Non ricordo dove ho lasciato l’accetta”.

Lo studente, appena compiuto l’omicidio, venne trovato per strada da un passante. a torso nudo e sudato. Dala testa ai piedi. Bloccato, finì in caserma. Poi il trasferimento in carcere. Da giugno ai domiciliari. In una struttura di cura.