Sul banco degli imputati per una sfilza di reati, processo si chiude con un’assoluzione e una lieve condanna

ARADEO (Lecce) – Si è concluso nei giorni scorsi, dinanzi al Tribunale Collegiale di Lecce, la complessa vicenda giudiziaria che vedeva imputati M.C. e M.P., 36enni entrambi di Aradeo, a seguito del procedimento penale scaturito dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce.

L’impianto accusatorio – formulato a suo tempo dalla sostituita procuratrice Simona Rizzo – contestava agli imputati una serie di gravi reati che spaziavano dall’estorsione in concorso della somma di 6.000 euro, ai maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del minore, alle lesioni aggravate fino alla violenza privata e minaccia aggravata, con le aggravanti della continuazione e della recidiva specifica.

Il collegio difensivo composto dagli avvocati Roberto Tarantino ed Antonio Palumbo ha sempre sostenuto, sin dalla fase delle indagini preliminari, l’insussistenza dei fatti-reato contestati agli imputati e, durante la complessa istruttoria dibattimentale, culminata nell’arringa difensiva, è giunto a smontare, punto per punto, la ricostruzione della pubblica accusa minando totalmente l’attendibilità e la credibilità delle persone offese denuncianti. Le tesi difensive hanno così trovato pieno accoglimento nella decisione finale del Collegio, restituendo la verità processuale ai fatti oggetto del giudizio.

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale di Lecce – Sezione Penale Collegiale (presidente De Benedictis, a latere Coppola e Giannone) ha, infatti, pronunciato sentenza di assoluzione per M.C. e M.P. per i reati di estorsione aggravata, maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni perché i fatti non sussistono e non costituiscono reato. Pronunciata sentenza di condanna per il solo M.C, peraltro a 8 mesi, relativamente a un solo episodio di lesioni e minacce.

La decisione del Tribunale di Lecce ridisegna completamente l’esito di un procedimento iniziato con l’applicazione di severe misure cautelari personali a carico di M.C. vistosi allontanare dalla ex-compagna denunciante e dal piccolo figlio per molti mesi. A seguito del deposito delle motivazioni (il cui termine è stato stabilito dal Collegio Giudicante in 90 giorni), le parti interessante potranno valutare i presupposti di un giudizio di Appello. Le parti civili erano assistite dall’avvocato Francesco Cavallo.