Talenti dell’IIS “De Pace” in mostra nella Notte della Moda

Mercoledì 28 ottobre, alle ore 17:30, l’Auditorium Freccia della sede succursale dell’I.I.S. “A. De Pace” di Lecce ospiterà la nuova edizione della “Notte della Moda”, l’iniziativa nazionale promossa dalla rete TAM, che riunisce gli istituti tecnici e professionali impegnati nella formazione nei diversi settori del sistema moda.

L’evento sarà un’occasione per celebrare il talento e le competenze degli studenti, attraverso un percorso che intreccia moda, cultura, innovazione e dialogo con il territorio, con un omaggio al grande stilista italiano Giorgio Armani, figura di riferimento dell’eleganza e dello stile Made in Italy.

Le sfilate degli abiti realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – Produzioni Tessili Sartoriali e Produzioni Chimiche scandiranno la serata e saranno espressione della progettualità, della cura artigianale e delle competenze sviluppate durante il percorso scolastico, insieme ai loro docenti.

La manifestazione coinvolgerà tutti gli altri indirizzi dell’Istituto (Servizi Culturali e dello Spettacolo, Servizi Commerciali – Promozione Commerciale e Pubblicitaria e Tecnico Turistico), ciascuno dei quali darà il proprio contributo specifico, in un’esperienza condivisa che valorizza la dimensione interdisciplinare della formazione e la collaborazione tra i diversi ambiti professionali.

L’evento sarà trasmesso in diretta su SalentinaWebTv: gli studenti dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo affiancheranno due speaker radiofonici e cureranno le riprese realizzate in tempo reale.

La serata avrà quindi una particolare valenza orientativa, offrendo al territorio la possibilità di conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, i suoi laboratori e le opportunità di crescita personale e professionale che caratterizzano i diversi indirizzi di studio.

Con questa iniziativa, l’I.I.S. “A. De Pace” conferma il proprio impegno nel promuovere una scuola aperta, sinergica, dinamica e in dialogo con il territorio, capace di valorizzare le eccellenze, favorire la collaborazione con partner e realtà professionali e accompagnare gli studenti nella costruzione del proprio futuro.