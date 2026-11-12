Lo controllano ai domiciliari, nel piazzale di casa spuntano un’auto rubata e targhe clonate: in carcere 58enne

RACALE (Lecce) – Un’auto rubata con targhe clonate, diversi veicoli e componenti meccanici. La scoperta è stata fatta dai carabinieri durante un controllo a un 58enne di Racale sottoposto agli arresti domiciliari, poi arrestato con le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e violazione degli obblighi della misura cautelare.
I militari della Compagnia di Casarano, con il supporto delle stazioni di Racale e Taviano, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo nella tarda serata di lunedì. Il 58enne era nel piazzale antistante, dove i militari hanno notato numerose auto e componenti meccanici.
I controlli hanno portato al ritrovamento di un’utilitaria rubata a Gallipoli il 19 ottobre. Sulla vettura erano state montate le targhe di un altro mezzo regolarmente circolante, identico per marca, modello e colore. Sequestrati anche gli altri veicoli e i componenti ritenuti sospetti.
Sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza e l’eventuale collegamento con altre attività di riciclaggio. Al termine delle formalità, il 58enne è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce, a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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