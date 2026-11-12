Collaudatore morto sulla pista collaudi: archiviata posizione per dieci posizioni, chiesto processo per quattro

NARDO’ (Lecce) – Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Mattia Ottaviano, il collaudatore di 36 anni originario di Tuglie, deceduto il 21 febbraio 2024 in un incidente all’interno della pista Nardò Technical Center nel corso di una prova su una Ducati Panigale. Una vicenda già abbondantemente trattata con altri articoli. Ora la gip del tribunale di Lecce, Anna Paola Capano, ha disposto l’archiviazione, come già aveva richiesto il sostituto procuratore Alessandro Prontera, per Antonio Carlo Ilario Pizzigallo, assistito dagli avvocati Alain Maria Dell’Osso, Francesco Galluccio Mezio e Alessandro Varvaressos; per Alessandro Giuseppe De Gioia e Pierpaolo Positano, difesi dagli avvocati Ennio Alagia e Alessandro Varvaressos; per Salvatore Moscogiuri, assistito dall’avvocato Gianluca D’Oria; per Andrea Baldi, difeso dagli avvocati Federico Consulich ed Elio Gianangeli; per Maria Chiara Calignano, Salvatore Greco e Tommaso Patisso, assistiti dagli avvocati Elio Gianangeli e Alessandro Varvaresso.

Particolare la posizione di Sofia Cordella, responsabile del servizio di prevenzione e protezione in periodi diversi, il cui nome compariva nell’avviso di conclusione e ora archiviata sulla scorta delle memorie difensive depositate dagli avvocati Giuseppe Corleto e il già citato Consulich in cui venica valorizzata l’abnegazione della responsabile ancor prima dell’evento tragico a rimodulare il carteggio sulla valutazione dei rischi. Per lei e tutti gli altri indagati la giudice non ha rilevato la sussistenza degli elementi per contestare il reato di omicidio colposo e ha disposto lo stesso provvedimento – ovvero di archiviazione – anche a carico della società Nardò Technical Center S.r.l., con sede a Nardò, relativamente agli illeciti amministrativi, perché a parere della gip “non è stato rilevato un vantaggio economico o risparmio di spesa legato all’evento lesivo”.

Parallelamente segue il classico iter la posizione degli altri soggetti coinvolti nell’inchiesta: Dirk Philipp, presidente del consiglio di amministrazione della Nardò Technical Center Srl, ad Antonio Pantaleo Gratis, consigliere delegato della società, a Lorenzo Luigi Belloni e a Roberto Politi, il collaudatore alla guida della Porsche Panamera coinvolta nello schianto. ulla scorta delle indagini condotte dalla Guardia di finanza, che si sono avvalse di testimonianze, acquizione di immagini delle telecamere di videosorveglianza, lo spulcio di materiale informatico e l’estrapolazione dei dati dai telefonini (consulente l’ingegnere Lelly Napoli, affiancato dall’ingegnera informatica Luigina Quarta per la moglie e la famiglia della vittima e l’ingegnere Massimiliano Bursomanno per Pliti), gli indagati non avrebbero correttamente valutato i rischi dell’alta velocità di motocicli e autoveicoli, ritenendo molto basso il rischio derivante da più mezzi in pista nonostante masse different.

La Ducati Panigale, guidata da Ottaviano, risultò aver tamponato la Porsche Panamera condotta da Politi, un altro collaudatore di Veglie. A qyuest’ultimo viene contestato di essersi immesso nella corsia di marcia numero tre alla velocità di circa 78 km/h provenendo dalla corsia di emergenza, senza comunicarlo alla sala controllo e senza verificare che non sopraggiungessero altri veicoli, mentre Ottaviano percorreva quella stessa corsia a circa 180 km/h. In seguito a questo impatto (la moto colpì l’auto da dietro, inspiegabilmente trovandosi entrambe sulla stessa corsia) Ottaviano venne sbalzato sull’asfalto morendo sul colpo. Fatali si rivelarono un trauma cranico, toracico e addominale. La moto si incendiò.