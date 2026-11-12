Cantieri aperti, successo per la tappa leccese

“Cantieri Aperti 2026” – successo per la tappa di Lecce.

Il presidente ANCE Lecce Greco – Grazie a tutti i partecipanti. Ai giovani diciamo: l’edilizia oggi è innovazione, formazione e sicurezza –

Lecce, 11 novembre 2026 – Portare i giovani dentro i cantieri per far vivere e conoscere da vicino un settore in trasformazione, superare gli stereotipi spesso legati all’edilizia e mostrare quante competenze e professionalità siano necessarie per realizzare opere complesse. È questo il significato della tappa leccese di “Cantieri Aperti 2026”, sottolineato dal presidente di ANCE Lecce Gabriele Greco, in occasione dell’iniziativa promossa da ANCE Puglia in collaborazione con ANCE Lecce e Formedil Lecce.

Questa mattina circa 120 studenti degli istituti Galilei-Costa-Scarambone di Lecce, Vanoni di Nardò e Medi di Galatone, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza diretta all’interno del cantiere dell’ex Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”, realizzato dall’impresa Gravili srl. Una visita pensata per avvicinare i ragazzi al mondo delle costruzioni, mostrando da vicino la complessità delle lavorazioni, le competenze tecniche e professionali coinvolte e le trasformazioni che stanno interessando il settore edile.

Nei saluti istituzionali, Gabriele Greco ha espresso gratitudine a tutte le istituzioni e le realtà coinvolte: “Il successo di questa manifestazione dimostra la straordinaria efficacia del lavoro di squadra. Una sinergia solida e costante tra la rappresentanza delle imprese e il sistema della bilateralità, che ci permette di lavorare in stretta sinergia e di portare avanti azioni concrete di orientamento sul territorio e di crescita culturale sul lavoro. Un ringraziamento all’impresa Gravili srl per la disponibilità e l’accoglienza e a tutte le autorità intervenute — il Comune di Lecce, la ASL di Lecce, l’INAIL — che con la loro presenza testimoniano la centralità del nostro comparto e l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuola e mondo del lavoro”.

“Ringrazio i dirigenti, i docenti e i ragazzi che hanno partecipato a questa giornata, toccando con mano la qualità e la responsabilità necessarie per realizzare un’opera complessa. Ai giovani dico: le costruzioni oggi offrono un percorso professionale solido e stimolante, tecnologico e orientato al futuro. Il nostro comparto ha bisogno delle vostre energie per crescere”.

Il cantiere visitato dagli studenti riguarda la trasformazione degli spazi dell’ex Pronto Soccorso nelle nuove Officine di qualificazione biologica e lavorazione degli emocomponenti, una struttura destinata a svolgere una funzione strategica per la sicurezza del sangue in tutto il Salento. Qui il sangue raccolto nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto sarà lavorato, analizzato e successivamente ridistribuito. L’intervento interessa una superficie di 857 metri quadrati e richiede soluzioni tecnologiche e impiantistiche altamente specializzate.

La manifestazione ha permesso agli studenti di entrare in contatto con una realtà di cantiere nella quale competenze tecniche, innovazione, organizzazione e sicurezza concorrono alla realizzazione di un servizio essenziale per la comunità. Un’occasione per comprendere come il settore delle costruzioni sia oggi molto più articolato di quanto spesso si immagini e quanto siano numerose le figure professionali coinvolte nella realizzazione di opere complesse.

Con “Cantieri Aperti”, ANCE Lecce rinnova così il proprio impegno nel favorire il dialogo tra scuola e impresa, offrendo ai giovani occasioni concrete per conoscere da vicino il settore e le sue prospettive. Perché i cantieri non sono soltanto luoghi in cui si realizzano edifici e infrastrutture, ma anche spazi in cui si incontrano competenze, tecnologia e professionalità e nei quali le nuove generazioni possono immaginare il proprio futuro.