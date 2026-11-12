Meteo di domani 13 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità in transito alternata a spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli molto nuvolosi al Nord con piogge sparse, locali temporali e neve sulle Alpi centro-orientali fin verso i 1700-1800 metri, più asciutto tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio residui fenomeni tra Liguria, Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli. In serata e in nottata precipitazioni in esaurimento con schiarite al Nord-Est, locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1800 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con anche piogge e temporali tra Toscana, Umbria e settori appenninici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori tirrenici. In serata e in nottata ancora cieli nuvolosi ovunque con residue piogge su settori interni e versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o locali addensamenti. Al pomeriggio nuvolosità in lieve aumento con locali piogge in Appennino, soleggiato tra Sicilia e Calabria. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni delle condizioni meteo.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo nei valori massimi al Nord-Ovest e settori ionici.

www.centrometeoitaliano.it