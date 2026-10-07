“Ti sparo, ti uccido”: dopo l’arresto, 42enne a processo per stalking sulla ex moglie

PORTO CESAREO (Lecce) – Dopo il carcere, il processo. Un 42enne di Poto Cesareo è stato raggiunto da un decreto di giudizio immediato con l’accusa di stalking ai danni della ex moglie sulla scorta del contenuto di una denuncia sporta dalla donna. I fatti si sarebbero verificati nei mesi scorsi. Lui e lei vivono nello stesso stabile; lui al piano superiore avrebbe monitorato gli spostamenti della ex coniuge con una telecamera installata in un’area comune. Secondo l’accusa, si presentava ogni qualvolta la donna usciva di casa osservandola con insistenza.

A marzo mentre era intenta a lavare il pavimento del giardino le si sarebbe avvicinata: “Che stai facendo con l’acqua mia finiscila di lavare o ti spacco la testa”. In un’altra occasione dopo che la donna gli aveva ribadito l’intenzione di non tornare insieme si sarebbe affacciato dal balcone e fingendo di parlare al telefono gridava: “Cocaina, dammi i soldi per la cocaina”. A luglio mentre era in giardino le avrebbe intimato di rimuovere dalla sua proprietà un materasso collocato per il successivo ritiro da parte degli operatori ecologici minacciandola: “Se non togli questo materasso ti faccio vedere cosa ti faccio, ti rompo la testa”. Altro episodio, il 20 agosto. Dopo il rientro della donna da lavoro avrebbe contattato la figlia della coppia chiedendole della madre: “Dì a tua madre che non deve parlare male di me altrimenti le spacco la testa e la prendo a morsi”.

Nella stessa giornata, avrebbe minacciato pesantemente la donna: “Io ti sparo con la pistola ce ho sotto la macchina”; “ti brucio la macchina”. Di recente, poi, nel corso di un litigio che l’uomo aveva con la madre, sarebbe intervenuta la donna colpita con alcuni secchi della spazzatura che l’ex marito le avrebbe lanciato addosso. E poi altre intimidazioni nonostante la presenza dei carabinieri. “Vi sparo a tutti e due” rivolgendosi alla donna e al suo nuovo compagno. Proseguite anche dopo il suo arresto: “Tanto tra un anno esco e ammazzo tutti”. La malcapitata, in tutti questi mesi, avrebbe vissuto nella paura e nel terrore. Era costretta a uscire di casa alle prime luci del giorno per evitare di incontrare l’ex marito e controllava le telecamere prima di uscire. In più doveva trattenersi sul luogo di lavoro oltre l’orario ordinario per non rientrare da sola. L’imputato è difeso dall’avvocato Salvatore Rondine.

L’inizio del processo è fissato per il 15 dicembre davanti al giudice monocratico Michele Zaurito.