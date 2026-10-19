Melendugno, debutto casalingo da favola: Imola superata 3-0

Un esordio casalingo da incorniciare e tre punti d’oro per la classifica. Davanti al caloroso e numeroso pubblico accorso sulle tribune del Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, la Narconon Volley Melendugno firma una prestazione di altissimo profilo superando con un netto tre a zero la Clai Imola Volley nella quarta giornata di andata del campionato di Serie A2 FINECO.

La giornata si apre nel segno della sensibilità e dell’impegno sociale con l’adesione all’iniziativa “Ottobre Rosa”, promossa in sinergia con il Platinum Sponsor Corporis Lab e AIRC. Nel momento della presentazione al pubblico, le atlete di entrambe le formazioni sono scese sul taraflex con appuntata al petto la spilla del nastro rosa, lanciando un messaggio fondamentale sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, al fianco del patrocinio della Lega Pallavolo Serie A Femminile e del progetto Frecciarosa.

Al fischio d’inizio, la formazione salentina approccia il match con straordinaria determinazione. Nel primo parziale le padrone di casa impongono subito il proprio ritmo, sfoderando un’organizzazione muro-difesa d’alto livello e un’efficacia devastante nelle uscite centrali in fast, che scavano un solco incolmabile fino al definitivo 25-14.

Più equilibrate e combattute le due frazioni successive, nelle quali la compagine emiliana prova a riorganizzarsi e a rispondere colpo su colpo. La Narconon Volley Melendugno mantiene tuttavia grande lucidità nei momenti chiave: dopo aver condotto a lungo il secondo set fino al 25-23, le biancorossonere riescono a spuntarla anche nella terza frazione, annullando il rientro delle ospiti sul finale e chiudendo la contesa ai vantaggi sul 26-24 tra gli applausi scroscianti del Palasport.

Premio di MVP dell’incontro assegnato alla schiacciatrice polacca Natalia Lijewska, protagonista di una prova maiuscola e decisiva nei palloni scottanti della gara.

Le parole di coach Simone Giunta

«Questa vittoria ci serviva moltissimo. Le ragazze hanno dato tantissimo in questi due mesi e non avevano ancora avuto le giuste soddisfazioni; quindi, la prima dedica va a loro per la spinta e la determinazione che ci mettono sempre, anche nei momenti non facili. Era una sfida complessa contro un’avversaria di valore e ben organizzata, ma siamo stati bravi punto su punto, attenti a bloccare le loro bocche da fuoco e a portare a casa tre punti importantissimi davanti al nostro pubblico.»

TABELLINO

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO – CLAI IMOLA VOLLEY: 3 – 0

(25-14, 25-23, 26-24)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 2, Tomasetig 9, Malik 11, Morandini (L), Lijewska 14, Novello, Compagnin, Perfetto 8, Gianfico 12, Roserba (L), Meoni, Massaglia. All.: Simone Giunta.

CLAI IMOLA VOLLEY: Colzi 4, Ortolani 11, Orlandi 1, Bergese 3, Foresi, Tellone (L), Esposito 8, Zolota 14, Cavalli 2, Fabbri 2, Taiani, Adorni (L), Malservisi, Mugnaini. All.: Marco Gazzotti.

Arbitri dell’incontro:

1° Arbitro: Fabio Paris | 2° Arbitro: Andrea Caronna

Videocheck: Davide Tolomeo | Segnapunti Referto Elettronico: Francesco Adamo

MVP: Natalia Lijewska

Durata set: 20′, 28′, 30′. Totale: 1h 18′

Note e Statistiche di Squadra:

Narconon Volley Melendugno: Battute sbagliate 7, Ace 3; Ricezione positiva 54% (perfetta 19%); Attacco 46%; Muri punto 9.

Clai Imola Volley: Battute sbagliate 10, Ace 5; Ricezione positiva 44% (perfetta 12%); Attacco 35%; Muri punto 4.