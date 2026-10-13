Tricologia e acque termali, a Santa Cesarea il confronto tra medici e territorio

Cosa c’entri lo zolfo con un capello appena trapiantato lo si è spiegato sabato 10 ottobre alle Terme di Santa Cesarea, dove una giornata di studio ha riunito chirurghi tricologi, dermatologi, medici estetici e operatori termali attorno a un’idea: guardare alle acque sulfuree come a una possibile risorsa per la salute della cute e del cuoio capelluto. L’incontro, intitolato «Tricologia, trapianto di capelli e medicina estetica: un approccio integrato. Prospettive per la salute di capello e cute dalle acque termali», è nato dalla collaborazione tra AraMedica, realtà sanitaria multidisciplinare con sede a Lecce, e le Terme di Santa Cesarea, e ha visto la partecipazione anche di specialisti della Dermatologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Al centro dei lavori la gestione della cute dopo il trapianto, la medicina rigenerativa applicata alla dermatologia e le nuove tecnologie della chirurgia del capello, dalla robotica all’intelligenza artificiale. Spazio anche alla distinzione tra uso cosmetico e possibile impiego medico dell’acqua termale, da inserire sempre in un percorso personalizzato e sotto la supervisione dello specialista.

A spiegare perché quell’acqua interessi ai medici è stato Francesco Sisto, chirurgo plastico e tricologo di AraMedica. «L’acqua termale di Santa Cesarea Terme è un’acqua salsobromoiodica e sulfurea, caratterizzata da molteplici proprietà», ha ricordato, indicando tra queste l’azione antinfiammatoria e lenitiva, utile contro bruciore e prurito, quella antibatterica, legata anche all’elevata salinità, e quella che favorisce la rigenerazione cutanea. Applicata nei primi dieci-quindici giorni dopo l’intervento, può contribuire alla guarigione contenendo le reazioni infiammatorie che si manifestano fisiologicamente. Senza dimenticare, ha aggiunto, che il trapianto di capelli, per quanto procedura ormai consolidata, « resta a tutti gli effetti un intervento chirurgico». Da qui l’introduzione dell’acqua termale nella pratica clinica di AraMedica, con benefici che la struttura ritiene significativi.

Una collaborazione, quella con le terme, che il presidente di Santa Cesarea Terme, Piero Anselmi, ha detto di aver accolto con soddisfazione, ricordando che nel post-trapianto le acque vengono utilizzate per le loro proprietà disinfettanti e cicatrizzanti, legate a una composizione in cui spiccano sali, bromo, iodio e fluoro. Anselmi ha poi allargato lo sguardo: è già attivo un percorso con l’Università del Salento e con l’ospedale Vito Fazzi, nell’ambito del quale, qualche mese fa, è stato annunciato il progetto di «creare il primo ambulatorio di medicina rigenerativa in Puglia».

Proprio la medicina rigenerativa è stata al centro dell’intervento di Maurizio Congedo, dermatologo e primario al Vito Fazzi, che l’ha definita «quella scienza, branca della medicina, che si occupa della riparazione dei tessuti danneggiati utilizzando dei biomateriali». Accanto alle fonti classiche di cellule staminali, come midollo osseo e tessuto adiposo, ha richiamato il bulbo del capello: «Il capello cresce perché ha delle cellule staminali», ha spiegato, ed è qui che si salda il legame tra capello, medicina rigenerativa e dermatologia.

Sul versante chirurgico, Cristina Vito, chirurga tricologa di AraMedica, ha illustrato lo stato dell’arte. Superata la FUT, che lasciava una cicatrice lineare, la tecnica di riferimento è oggi la FUE, basata su micro-incisioni per l’estrazione delle singole unità follicolari, a cui si affiancano varianti come la Long FUE o Unshaven FUE, che consentono di prelevare i capelli dalla zona donatrice senza rasare la testa, lasciandone l’aspetto inalterato. Per l’impianto, accanto alla procedura classica, con incisioni prima e inserimento manuale poi, c’è la DHI, che impiega apposite penne per impiantare direttamente i capelli, anche lunghi. A queste tecniche si aggiunge la chirurgia robotica: «ad Aramedica Lecce siamo dotati del Robot ARTAS XI di ultima generazione, e siamo state una delle prime cliniche in Europa ad averlo a disposizione», ha ricordato Vito, precisando però che non è indicata per tutti i pazienti e che resta indispensabile «una visita tricologica in presenza per valutarne l’effettiva idoneità nel singolo caso».

Il bilancio della giornata l’ha tracciato Marcello Martiriggiano, CEO di AraMedica: «La conferenza di Santa Cesarea è stata un’importante occasione di confronto tra specialisti, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra acque termali, tricologia e medicina rigenerativa. Dagli interventi è emersa l’importanza di un approccio multidisciplinare alla salute del capello, che integri competenze mediche, innovazione tecnologica e attenzione al paziente». E sul futuro: «Ad AraMedica utilizziamo già l’acqua termale di Santa Cesarea nel protocollo post-trapianto. Vogliamo continuare ad approfondirne le applicazioni e promuovere una collaborazione concreta tra clinica e territorio, valorizzando le risorse locali attraverso il dialogo tra esperienza clinica e ricerca scientifica».