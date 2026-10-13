“Prima che accada”: il Liceo Stampacchia promuove la cultura della legalità e della prevenzione

TRICASE (Lecce) – Prenderà il via il 19 ottobre 2026, presso il Liceo Scientifico-Classico “G. Stampacchia” di Tricase, il progetto “PRIMA CHE ACCADA”, un percorso educativo dedicato agli studenti delle classi quarte, finalizzato a promuovere la cultura della legalità, della prevenzione, della responsabilità individuale e collettiva. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Liceo “G. Stampacchia”, diretto dal Prof. Mauro Vitale Polimeno, la Compagnia Carabinieri di Tricase, guidata dal Capitano Antonio Alaia, e il mondo dell’informazione, con la partecipazione di Pino Greco del Nuovo Quotidiano di Puglia. Il progetto affronterà tematiche particolarmente attuali e vicine alle nuove generazioni: educazione finanziaria, truffe online, phishing, cyberbullismo, dipendenze digitali, uso consapevole dei social network, vulnerabilità economiche e sicurezza digitale. Attraverso incontri, attività formative e momenti di confronto con rappresentanti delle istituzioni ed esperti, gli studenti saranno accompagnati nello sviluppo di competenze utili a riconoscere tempestivamente i rischi, valutare criticamente le informazioni e compiere scelte consapevoli.

“PRIMA CHE ACCADA” rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra scuola e territorio, nella convinzione che educare alla legalità significhi soprattutto prevenire, informare e fornire ai giovani gli strumenti necessari per affrontare responsabilmente le sfide del presente. Un progetto che rafforza il ruolo della scuola come luogo di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva. Conoscere per prevenire. Comprendere per scegliere. Agire con responsabilità.