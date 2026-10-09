I carabinieri cercano armi e gli trovano droga in casa, un 19enne finisce agli arresti domiciliari

Cursi (Lecce) – Trovato in possesso di droga, che teneva nascosta in casa, un 19enne di Cursi è finito agli arresti domiciliari.

Stamattina, a seguito della segnalazione ritenuta attendibile, secondo la quale all’interno dell’abitazione del giovane vi fossero nascoste armi illegalmente detenute, al suo domicilio si sono presentati i Carabinieri della Compagnia di Maglie.

Il 19enne (A.F. le sue iniziali) ha subito negato di possedere armi, ma ha anche manifestato un forte stato di agitazione davanti ai militari. Per cui i carabinieri, fortemente insospettiti dal suo atteggiamento, hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare con l’aiuto di un cane antidroga. E, vistosi messo alle strette, è stato lo stesso giovane a confessare di avere sostanze stupefacenti in casa.

Così da una busta di tela, appesa al termosifone del bagno, sono spuntati fuori 50 grammi di cocaina, 75 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish. Ma gli sono stati anche trovati due bilancini di precisioni e bustine, probabilmente utilizzare per il confezionamento di dosi. Il tutto, insieme a due telefoni cellulari che il 19enne aveva addosso, è stato posto sotto sequestro.

Quindi, al termine delle formalità di rito, come disposto dal magistrato di turno, nei confronti del 19enne, difeso dagli avvocati Giovanni Montagna e Vincenzo De Vittorio, è scattata la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Nella giornata di lunedì è prevista l’udienza di convalida.