Incendio di Lequile, il sindaco di Cavallino respinge le accuse: “Nessuna carenza nella gestione dell’emergenza, basta allarmismi ingiustificati”

Il sindaco di Cavallino, Bruno Ciccarese Gorgoni, interviene nel dibattito sulle conseguenze dell’incendio divampato lo scorso 29 agosto a Lequile e respinge con fermezza le accuse di una presunta carenza nella gestione dell’emergenza. Il primo cittadino rivendica l’operato dell’amministrazione comunale, sottolineando il costante raccordo con Prefettura, Asl e Arpa, e invita a evitare allarmismi non supportati da riscontri oggettivi. Una presa di posizione netta, che arriva dopo le recenti dichiarazioni apparse sulla stampa e punta a rassicurare la popolazione sull’attenzione riservata alle possibili conseguenze ambientali e sanitarie del rogo. Il sindaco ricorda, inoltre, che Cavallino e Lizzanello non erano stati inizialmente convocati alla prima riunione istituzionale, ma avevano chiesto espressamente di partecipare ai tavoli di confronto per seguire da vicino l’evoluzione della situazione.



Di seguito l’intervento integrale del primo cittadino: “In merito alle dichiarazioni recentemente apparse sulla stampa circa il noto incendio verificatosi a Lequile lo scorso 29 agosto, avvertiamo la necessità di fare chiarezza e ristabilire la verità dei fatti, evitando categoricamente la diffusione di un allarmismo ingiustificato e privo di riscontri oggettivi, che rischia soltanto di generare confusione e turbamento nella nostra comunità. È del tutto spontaneo e doveroso smentire la narrazione secondo cui vi sarebbe stata una carenza nella gestione dell’emergenza. Fin dal primo momento successivo all’incendio, l’Amministrazione comunale di Cavallino non ha mai abbassato la guardia. Al contrario, il Comune di Cavallino, analogamente a tutti gli altri enti interessati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi misura, dall’evento, è rimasto in costante e continuo contatto con Prefettura, Asl e Arpa, attraverso incontri frequenti e proficui dedicati alla vicenda. Non è mai mancata, inoltre, un’attività di informazione rivolta alla popolazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’informazione, così come espressamente richiesto dalla Prefettura di Lecce. Occorre, anzi, precisare anche in questa sede, a dimostrazione dell’attenzione immediata e costante riservata alla vicenda, che il Comune di Cavallino, così come il limitrofo Comune di Lizzanello, inizialmente non era stato neppure convocato alla prima riunione organizzata dalla Prefettura nell’immediatezza dei fatti. Ciononostante, entrambi i Comuni hanno espressamente richiesto di essere coinvolti e invitati ai tavoli istituzionali insieme a tutti gli altri soggetti interessati, proprio con l’obiettivo di seguire costantemente l’evoluzione della situazione, comprenderne le dinamiche e verificarne i possibili effetti. Non si comprende, dunque, quali ulteriori attività e accertamenti, oltre a quelli già realizzati e programmati, dovrebbero ancora oggi essere effettuati da Arpa e Asl, organismi strumentali della Regione, oppure direttamente dalla Regione stessa, che proprio attraverso tali organismi esercita le proprie competenze in questi ambiti. In ogni caso, il Comune continuerà a tenere costantemente aggiornata la cittadinanza su ogni evoluzione della vicenda e su qualsiasi ulteriore novità che dovesse rendersi necessario o utile comunicare. È bene ribadire che la sicurezza della popolazione ha sempre rappresentato, e continua a rappresentare, una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale. Confermiamo, infine, la massima fiducia nei soggetti tecnico-istituzionali preposti, Prefettura, Asl e Arpa, per il lavoro svolto. Riteniamo che tali organismi non abbiano certamente bisogno di essere ulteriormente sollecitati, e tantomeno guidati, nell’esercizio delle loro specifiche ed esclusive attribuzioni e competenze. Invitiamo, pertanto, ancora una volta tutti i cittadini a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e istituzionali”.