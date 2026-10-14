Umiliazioni e aggressioni per 18 anni alla compagna e al figlio: “Sei un parassita”: condannato a 3 anni

GALATONE (Lecce) – Maltrattamenti in casa sin dal 2004. Per 18 anni. Prima della fine del rapporto. Ai danni della compagna e dei figli in un periodo immediatamente successivo. Un uomo di mezza età poco più che 50enne, residente a Galatone, è stato condannato a 3 anni e 1 mese di reclusione dai giudici in composizione collegiale (Presidente Marco Mauro Marangio) a fronte di una richiesta di 3 anni e 6 mesi invocata dalla pubblica accusa, rappresentata dal pm Luigi Mastroniani. La sentenza prevede anche una provvisionale di 5.000 euro in favore della donna, assistita dall’avvocata Maria Greco. Il resto del danno, invece, sarà oggetto di un processo in sede civile.

Secondo quanto denunciato dalla presunta vittima, le violenze sarebbero andate avanti per circa 18 anni. Offese, insulti alla donna. Aggressioni anche con il manico della scopa e sfociate in alcune lesioni che la malcapitata avrebbe riportato. Come poi accaduto nel 2021. Nella spirale di violenza sarebbe stato trascinato anche il figlio bollato come un “parassita” e un “nullafacente”. In alcuni casi, poi, l’uomo si sarebbe scagliato contro il figlio provocandogli – in un’occasione – una ferita all’arcata superiore dell’occhio sinistro.

Per conoscere il deposito delle motivazioni sarà necessario attendere i prossimi 90 giorni. Subito dopo l’avvocato Roberto De Mitri Aymone potrà presentare ricorso in Appello.