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Attualità

“Lu Porcu Meu”, dal 16 al 18 ottobre a Muro Leccese la festa della tradizione più identitaria

Tre giorni in cui tradizione gastronomica e grande musica avvolgono Muro Leccese in un’atmosfera pulsante. Un programma che intreccia sapori e spettacoli in una festa che accende il territorio per la 41ª edizione della storica festa

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