Un Secolo di vita: Lucia Spedicato spegne cento candeline circondata dall’affetto di tre generazioni

LECCE – Un traguardo straordinario che attraversa un secolo di storia. Ha compiuto cent’anni Lucia Spedicato, nata a Lecce il 16 ottobre 1926, figura simbolo di una generazione che ha dedicato la propria vita al lavoro e alla famiglia.

Storica tabacchina, testimone di un’epoca in cui la lavorazione del tabacco era uno dei pilastri dell’economia e dell’emancipazione femminile nel Salento, Lucia ha attraversato i decenni con determinazione e sacrificio. Vedova, ha costruito attorno a sé un grande e unito nucleo familiare: oggi festeggia questo importante traguardo circondata dall’affetto dei suoi tre figli, dei cinque nipoti e dei sei pronipoti.

Un secolo di memorie e valori condivisi con l’intera comunità leccese, che si stringe attorno a una delle sue longeve concittadine in questa giornata di festa.