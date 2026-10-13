Villa Convento senza ufficio postale da un anno, Rotundo sollecita la riapertura: “Iniziare subito i lavori”

LECCE – Un anno senza ufficio postale, tra disagi quotidiani e difficoltà soprattutto per anziani e persone con disabilità. A Villa Convento cresce l’attesa per la riapertura del servizio, interrotto dopo l’assalto al Postamat di viale Pavarotti del 12 ottobre 2025, quando una banda di malviventi fece saltare in aria lo sportello automatico, provocando anche un incendio. A distanza di dodici mesi, la frazione leccese è ancora costretta a fare i conti con l’assenza di un presidio essenziale per la comunità. A sollecitare un intervento immediato di Poste Italiane è il consigliere comunale del Partito Democratico Antonio Rotundo, che chiede di accelerare le procedure per l’apertura della nuova sede. “Villa Convento attende la riapertura dell’ufficio postale da un anno, un tempo troppo lungo”, sottolinea l’esponente dell’opposizione, richiamando l’attenzione sulle conseguenze della prolungata chiusura.



In questi mesi i residenti hanno dovuto rivolgersi agli uffici postali di Lecce o dei comuni vicini per effettuare operazioni e usufruire dei servizi, affrontando spostamenti particolarmente difficoltosi per le fasce più fragili della popolazione. Una situazione che, secondo Rotundo, non può protrarsi ulteriormente. La soluzione individuata prevede il trasferimento dell’ufficio in un nuovo immobile, già preso in affitto da Poste Italiane lungo viale Pavarotti, ma resta ancora da avviare l’intervento necessario a renderlo operativo. “Rivolgo nuovamente un invito pressante a Poste Italiane ad iniziare subito i lavori nel nuovo immobile preso in affitto su viale Pavarotti, affinché si possa riaprire quanto prima l’ufficio senza ulteriori ritardi”, afferma il consigliere del Pd. L’obiettivo è restituire alla frazione un servizio di prossimità fondamentale, evitando che l’attesa si prolunghi ancora dopo un anno di pesanti disagi per i cittadini.