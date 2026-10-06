Violenze di genere, l’intervento dei carabinieri mette fine a diversi casi in provincia

Lecce – Presidio costante del territorio, tempestività di intervento e una risposta investigativa immediata e rigorosa a tutela dei cittadini, con particolare attenzione alle vittime vulnerabili. È questo il bilancio delle recenti attività operative condotte dai reparti territoriali dipendenti dal Comando provinciale Carabinieri di Lecce, che hanno visto i militari dell’Arma impegnati su più fronti: dall’attivazione dei protocolli d’urgenza per il “Codice Rosso” all’esecuzione di provvedimenti cautelari ed esecutivi emessi dall’Autorità Giudiziaria. Massima è l’attenzione rivolta all’ascolto e alla protezione delle vittime di atti persecutori e di violenza di genere, ambiti nei quali la celerità delle indagini costituisce un fattore determinante.

A Galatina, a seguito della grave denuncia presentata lo scorso 29 settembre da una giovane donna vittima di una presunta aggressione sessuale, i Carabinieri della locale Stazione hanno avviato un’articolata attività d’indagine. Grazie all’analisi incrociata dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e ai riscontri territoriali, i militari dell’Arma sono giunti in meno di 48 ore all’individuazione del presunto responsabile. La constante interlocuzione con la Procura della Repubblica di Lecce ha consentito un rapido sviluppo cautelare: a un primo provvedimento di arresti domiciliari con braccialetto elettronico eseguito il primo ottobre, è seguita nella giornata di ieri l’esecuzione di un’ordinanza di inasprimento della misura, che ha portato al trasferimento dell’uomo in carcere, presso la Casa Circondariale di Lecce.

A Melissano, un’articolata indagine avviata a metà settembre dalla locale Stazione Carabinieri a tutela di una giovane donna, bersaglio di prolungati approcci indesiderati e minacciosi, ha portato all’attivazione immediata delle tutele del “Codice Rosso”. L’esito degli accertamenti ha permesso al Tribunale di Lecce di emettere due misure cautelari: il 30 settembre è stato sottoposto al divieto di avvicinamento con dispositivo elettronico un uomo di 56 anni, mentre sono attualmente in corso capillari ricerche per rintracciare un secondo indagato (un 62enne) destinatario della custodia cautelare in carcere.

Infine, a Leverano, nella serata del 2 ottobre, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 54enne del posto, ritenuto presunto autore di reiterati atti persecutori e minacce denunciati dall’ex coniuge e dai figli.