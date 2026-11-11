Lecce, dalla musica alla solidarietà, donato uno scalda biberon alla terapia intensiva neonatale del Fazzi

Lecce, dalla musica alla solidarietà: donato uno scaldabiberon alla Terapia Intensiva Neonatale del Vito Fazzi

Un gesto concreto nato dalla collaborazione tra le associazioni Angeli di Quartiere e Figli in Paradiso – Ali tra Cielo e Terra. La testimonianza di una mamma e le parole del primario Enrico Rosati hanno accompagnato una mattinata dedicata alla cura e alla riconoscenza.

Ci sono gesti che raccontano il valore di una comunità meglio di tante parole. E ci sono storie che aiutano a comprendere quanto possano essere importanti anche le attenzioni apparentemente più piccole, soprattutto quando riguardano bambini che iniziano la propria vita affrontando sfide più grandi di loro.

Questa mattina, presso l’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, diretta dal dottor Enrico Rosati, è stato consegnato uno scaldabiberon professionale a otto postazioni, acquistato grazie alla generosità di quanti hanno partecipato alla serata musicale “Capolavori Italiani senza tempo”, tenutasi lo scorso 16 agosto nel Chiostro dei Teatini di Lecce con il gruppo NiteCity, e al contributo economico delle associazioni Angeli di Quartiere e Figli in Paradiso – Ali tra Cielo e Terra, Gruppo di Vernole.

Una donazione che nasce da un impegno condiviso e che ha trovato nell’attività di coordinamento di Franco Russo un riferimento importante per mettere insieme persone, risorse e sensibilità diverse intorno a un obiettivo comune.

Il dispositivo consentirà al personale sanitario di riscaldare contemporaneamente fino a otto biberon o siringhe contenenti latte materno o formula per lattanti, agevolando le procedure di alimentazione dei neonati ricoverati, nel rispetto delle condizioni igieniche e delle temperature previste dai protocolli assistenziali.

Un supporto concreto al lavoro quotidiano di un reparto nel quale la precisione delle procedure, la qualità dell’assistenza e l’attenzione alle esigenze di ogni bambino hanno un’importanza particolare.

La storia di Nastasia: dalla 25ª settimana ai primi due anni di vita

Tra i momenti più significativi della mattinata, la testimonianza di Nastasia Gerardi, mamma di un bambino nato prematuramente alla venticinquesima settimana di gestazione e che oggi ha due anni.

La sua presenza ha dato un volto e una storia al significato della donazione, riportando l’attenzione sull’esperienza delle famiglie che si trovano ad affrontare una nascita prematura, tra timori, attese e piccoli traguardi quotidiani.

Una testimonianza che ha ricordato quanto il percorso di cura di un neonato prematuro coinvolga non soltanto il bambino, ma anche i suoi genitori, e quanto siano importanti la competenza del personale sanitario, la continuità dell’assistenza e la capacità di accompagnare le famiglie nei momenti più delicati.

Il saluto a tre professionisti e le parole del primario Rosati

La consegna è stata anche l’occasione per salutare tre figure che hanno dedicato una parte importante della propria vita professionale alla cura dei neonati: il dottor Enrico Rosati, il dottor Maurizio Petracca e l’infermiera pediatrica Giuliana De Vito, prossimi al meritato pensionamento.

Particolarmente sentite le parole del primario Enrico Rosati, che ha voluto esprimere la propria gratitudine alle associazioni e a quanti, negli anni, hanno dimostrato vicinanza al reparto:

«Alla fine del mio lungo viaggio al fianco dei bambini e delle loro famiglie voglio ringraziare chi ho sempre sentito vicino, con iniziative come questa ma talvolta anche con la semplice presenza. Porterò sempre con me il grande cuore della gente che, tramite le associazioni, ha pensato a questo reparto dove proprio i più piccoli, con le loro fragilità, insegnano a noi tutti a non perdere mai la speranza».

Parole che restituiscono il senso di un percorso professionale costruito accanto ai bambini e alle loro famiglie, ma anche il valore delle relazioni che nel tempo si sono consolidate tra il reparto e il territorio.

Una comunità presente, tra istituzioni, sanità e associazionismo

Alla cerimonia hanno preso parte, insieme al primario Enrico Rosati e a tutto il personale del reparto, la dottoressa Tonia Erriquez, presidente della V Commissione consiliare del Comune di Lecce; la dottoressa Roberta Tornese, in rappresentanza della Direzione Generale dell’ASL Lecce; la dottoressa Lucia Russo, primario dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica; il professor Fabio Manni, della Scuola in Ospedale del Vito Fazzi.

Presenti anche il dottor Raffaele Longo, già primario e figura di riferimento nella storia della neonatologia salentina, e il dottor Fernando Del Cuore, già dirigente dell’UTIN.

A rappresentare le associazioni che hanno reso possibile la donazione, anche attraverso un proprio contributo economico, le presidenti Ada Scarcia e Virginia Campanile, insieme ad Anna Katia Toraldo, responsabile del Gruppo di Vernole. Presente inoltre Ciki Forchetti, frontman dei NiteCity, il gruppo che ha animato la serata musicale dalla quale ha preso forma l’iniziativa solidale.

Una partecipazione che testimonia la vicinanza tra mondo sanitario, istituzioni, associazionismo e cittadini, e la capacità di costruire collaborazioni che producono risultati concreti per la collettività.

Verso la Giornata Mondiale della Prematurità del 15 novembre

La donazione arriva a pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Prematurità, che dal 2026 si celebra il 15 novembre, anziché il 17, secondo il nuovo calendario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Una ricorrenza che richiama l’attenzione sulle esigenze dei bambini nati prima del termine della gravidanza e delle loro famiglie, sull’importanza delle cure neonatali specialistiche e sulla necessità di garantire percorsi di assistenza e accompagnamento anche dopo la dimissione dall’ospedale.

In questo contesto, la donazione assume un significato che va oltre il valore materiale dell’attrezzatura.

È il risultato di una serata di musica, della disponibilità di tante persone e della volontà di due associazioni di contribuire direttamente a migliorare la dotazione di un reparto che ogni giorno si prende cura dei bambini più fragili.

Un modo concreto per ricordare che la solidarietà non si misura soltanto nelle intenzioni, ma soprattutto in ciò che riesce a lasciare nella vita degli altri.