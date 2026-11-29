Custodito in una conchiglia cilindrica, liscia e rettangolare di colore giallastro-marrone che ricorda la forma di una pipa o di un antico cannello da scrittura, il cannolicchio (o cappalunga) è uno dei bivalvi più affascinanti e caratteristici dei nostri litorali. Questo mollusco vive quasi invisibile, affossato in posizione perfettamente verticale nella sabbia dei fondali bassi e costieri fino a circa una dozzina di metri di profondità. Attraverso un piede muscoloso molto sviluppato, è in grado di scavare gallerie profonde oltre cinquanta centimetri per sfuggire ai predatori, lasciando emergere solo i piccoli sifoni necessari a filtrare il fitoplancton dall’acqua di mare.

Quando viene portato in tavola, regala una carne straordinariamente sapida, dolce e consistente, che porta con sé tutto il profumo e la mineralità del bagnasciuga. Prima di cucinarlo è fondamentale un’accurata fase di spurgo in acqua salata fredda, tenendolo in posizione verticale per permettergli di espellere eventuali residui di sabbia intrappolati all’interno del mantello.

La preparazione ideale per il cannolicchio è quella che ne rispetta la delicatezza senza prolungare troppo i tempi sul fuoco, che rischierebbero di renderlo duro. È delizioso gratinato al forno con una spolverata di pangrattato, aglio, prezzemolo e un filo d’olio extravergine d’oliva, oppure scottato per un paio di minuti su una piastra rovente con una spruzzata di vino bianco e limone. Non manca di arricchire con la sua nota marina intensa i sauté di frutti di mare e i condimenti per spaghettate o linguine. Nutrizionalmente apporta un ottimo contenuto di ferro, zinco e vitamina B12 a fronte di un apporto lipidico quasi nullo.