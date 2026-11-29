Quando si racconta il rustico, l’acquolina in bocca vien da sé, come anche quella piacevole dipendenza che lo piazza al primo posto nelle scelte quando si tratta di stuzzicare qualcosa, fare pausa pranzo o addirittura cenare.

La sua data di nascita non è certa, si suppone risalga al 1700, quando sulle tavole iniziò a comparire la pasta sfoglia e i rapporti con i cugini francesi, portarono, per ispirazione, alla creazione di una sorta di vol-au-vent, ma più semplice.

Il rustico è in sostanza un disco di pasta sfoglia che racchiude un ripieno cremoso composto da besciamella, filetto di pomodoro, mozzarella e pepe, coperti da un altro disco di sfoglia.

Per realizzare un buon rustico, non serve essere chef stellati, sicuramente ogni professionista ha le sue ricette e i suoi segreti, compreso l’utilizzo di strutto, come la tradizione vuole, tuttavia il segreto è usare sfoglia di ottima qualità affinché una volta cotta crei l’involucro croccante e burroso che ben si sposa con la morbidezza del ripieno. E per una cottura perfetta, bastano 15 minuti a 200°.

Molti amano gustare il rustico bollente, appena sfornato, ma l’apice della perfezione, lo raggiunge quando è tiepido, con la mozzarella ancora filante.

Negli ultimi anni la sua popolarità ha varcato i confini regionali, finendo sulle pagine di guide gastronomiche e blog di viaggio, ovviamente, come per tutte le cose esistono alcune varianti, ma nessuno osa chiamarle “rustico”, bensì fagottino.

Mangiato comodamente seduti al tavolino di un bar o su un muretto, sorseggiando un birra o una bibita analcolica, il rustico è la dimostrazione che la grande cucina non necessita di artifizi, ma di magia.