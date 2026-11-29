Una scuola di cucina inclusiva nel cuore di Lecce dove formare i futuri chef e aprire le porte ai ragazzi con disabilità, affiancata la sera da un ristorante culturale dedicato agli scambi gastronomici tra Italia e Francia. È questa la nuova, ambiziosa sfida di Salvatore Lega: un progetto polifunzionale collegato a istituzioni francesi che mette l’integrazione sociale al centro del mestiere. Al mattino le aule e i laboratori accoglieranno studenti e giovani con mobilità ridotta per corsi di cucina e pasticceria; la sera lo spazio si trasformerà in un luogo d’incontro tra chef italiani e francesi.

«Insegno già ai ragazzi disabili ed è un’esperienza che mi arricchisce ogni giorno – spiega Lega -. Con la nuova scuola vogliamo creare scambi culturali veri, dare loro la possibilità di viaggiare, di mettersi alla prova in cucina e di sentirsi parte integrante di un progetto. Il cibo ha un potere enorme: è uno strumento di integrazione, abbatte i muri e restituisce dignità. Se un cliente si emoziona e un ragazzo sorride, io ho già vinto».

Per lo chef neretino, infatti, tra i fornelli non esistono barriere: «In cucina nessuno è diverso». Da tempo apre le porte del suo locale, Le Parigò a Nardò, ai ragazzi con sindrome di Down e con disabilità, organizzando laboratori di pasticceria dove si lavora fianco a fianco, con le mani nella farina e il sorriso. Un impegno educativo e sociale che lo ha visto protagonista anche alla Gambero Rosso Academy di Lecce, con l’Istituto Calasanzio, Eurofood, l’Associazione Italiana Cuochi per gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Otranto e nei laboratori di cucina in lingua francese dedicati ai bambini dell’Istituto Marcelline di Lecce.

Non si può d’altronde raccontare la cucina di Salvatore Lega senza raccontare l’uomo e la sua bussola: il valore umano del cibo. Tutto comincia molto prima dei grandi successi internazionali, nella sua Nardò – che gli ha conferito il Premio Città di Nardò e il titolo di Cittadino d’Onore durante una cerimonia ufficiale in Piazza Salandra – dove un bambino di appena cinque anni passava le sue giornate a curare un piccolo orto, piantando melanzane e angurie per il solo desiderio di toccare con mano la terra.

«Per me il cibo non è mai stato una semplice questione di ingredienti o di ricette – racconta lo chef – La cucina è il momento in cui le persone si ritrovano. Ricordo i sacrifici di un tempo, le fatiche dei nostri nonni nei campi: eppure, davanti a un piatto di pasta o a un pezzo di pane diviso a metà, ci si sentiva in pace. La tavola era, e deve tornare a essere, un luogo sacro di unione, dove le preoccupazioni si fermano e si condivide la vita. La cucina sono emozioni, e le emozioni vanno divise».

Questa sensibilità viscerale lo porta lontano, a Parigi, dove Salvatore vive anni intensi e gratificanti: cucina nelle grandi maison e nei saloni del Ministero degli Affari Esteri come chef privato, lavora per eventi prestigiosi come il Roland Garros, fino a ricevere dal Ministero degli Affari Esteri di Francia e dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Lione il titolo di Ambasciatore della cucina francese in Italia. Un riconoscimento che per lui non è un semplice traguardo formale, ma una responsabilità concreta per unire due culture che ama definire «due cugini che collaborano». In Francia impara infatti un’importante lezione: il rispetto e la capacità di dare valore alle proprie eccellenze.

«I francesi hanno un’abilità straordinaria: non ti vendono solo una bottiglia o una materia prima, ti raccontano un’identità. Portare il Primitivo e il Negroamaro di Nardò in quei contesti, farli apprezzare a personalità internazionali della musica, dello spettacolo e della cultura, è stata una lezione bellissima. Ho capito che la nostra terra non ha nulla da invidiare a nessuno, a patto di imparare a raccontarsi con orgoglio e dignità».

Tornare a casa dopo un percorso simile significa guardare il Salento con occhi diversi. A Nardò, lo chef sceglie di non adagiarsi su quello che tutti si aspettavano, ma di importare l’autentica filosofia del bistrot parigino fondando Le Parigò. Un luogo di incontro e di dialogo dove i classici della tradizione d’Oltralpe, dalle cosce di rana al foie gras, dai formaggi francesi allo champagne, fino alla ratatouille provenzale e alla mousse al cioccolato, dialogano con l’anima salentina.

«All’inizio non è stato facile, ma non ho mai voluto fare le cose semplici solo per accontentare la routine. Bisogna avere il coraggio di proporre qualcosa di nuovo. Oggi le cosce di rana sono tra i nostri piatti più richiesti, e questo dimostra che le persone hanno voglia di scoprire, se gli si offre la qualità con onestà».

Quando si parla del presente della ristorazione, la voce dello chef si fa seria e ancora più appassionata perché c’è un tema che gli sta particolarmente a cuore: la necessità di restituire professionalità, formazione e studio a un settore troppo spesso improvvisato.

«Fare questo lavoro richiede studio, sensibilità e rispetto per quello che si porta in tavola. Bisogna conoscere la materia prima, la sua storia, le sue proprietà. Dobbiamo smettere di concentrarci solo sui problemi o sulle mode del momento e iniziare a lavorare con competenza. Chi lavora in cucina ha una grande responsabilità verso l’ospite».

Una missione di divulgazione culturale che lo chef porta avanti anche sul piccolo schermo, come ospite fisso ogni venerdì su Telerama (canale 15), dove da gennaio guiderà una nuova trasmissione dedicata al dialogo tra chef e tradizioni gastronomiche diverse, per portare la cultura salentina sulle altre tavole e accogliere le culture del mondo sulle nostre.

Guardando al futuro, lo chef non cerca ricette miracolose, ma un ritorno alla consapevolezza e all’umiltà.

«Per andare avanti dobbiamo ricordarci da dove veniamo. Dobbiamo smettere di giudicare o di rincorrere l’individualismo e iniziare a collaborare. La cucina è libertà, è condivisione, è rispetto per il lavoro e per le persone. Se ripartiamo da questi valori, possiamo davvero costruire qualcosa di grande per il nostro territorio».