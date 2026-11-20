La Giunta regionale ha approvato le nuove Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare della Regione Puglia, in modo da aggiornare e qualificare il sistema territoriale di accoglienza e tutela dei minorenni.

Il provvedimento sostituisce le precedenti disposizioni regionali del 2007 e recepisce le indicazioni delle Linee di indirizzo nazionali in merito, approvate dalla Conferenza Unificata l’8 febbraio 2024.

Le nuove Linee di indirizzo sono il risultato di un percorso di confronto e collaborazione istituzionale che ha coinvolto la Regione Puglia, gli Ambiti territoriali sociali e i Tribunali per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto. Un lavoro sinergico che ha consentito di condividere competenze ed esperienze, definire orientamenti comuni e costruire un quadro di riferimento aggiornato, rispondente alle esigenze dei territori e alla necessità di garantire maggiore omogeneità negli interventi di tutela dei minorenni.

“Una società si misura anche dalla capacità di non lasciare indietro i suoi bambini. L’affidamento familiare esprime un valore che va oltre l’intervento sociale: è una scelta di solidarietà, un’apertura verso l’altro, la dimostrazione che le difficoltà possono essere affrontate insieme. Dobbiamo promuovere una cultura in cui accogliere un bambino significhi riconoscere la sua dignità, rispettare la sua storia e offrirgli la possibilità di guardare al futuro con fiducia. È una responsabilità che interpella le istituzioni, ma anche l’intera comunità”, dichiara Cristian Casili, assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia. “Con l’approvazione di queste Linee di indirizzo compiamo un investimento sulla qualità e sull’organizzazione del welfare pugliese. Vogliamo superare la frammentazione territoriale, rafforzare le competenze degli operatori e assicurare alle famiglie affidatarie un accompagnamento adeguato in ogni fase dell’esperienza. La collaborazione tra servizi, istituzioni e realtà sociali dovrà tradursi in procedure più efficaci, responsabilità definite e strumenti di verifica puntuali. La tutela dell’infanzia richiede un sistema capace di lavorare in modo coordinato, con la stessa attenzione e la stessa qualità in ogni parte della Puglia”, aggiunge Casili.

Sul piano operativo, le nuove Linee di indirizzo rafforzano il coordinamento tra Ambiti territoriali sociali, servizi sociali e sanitari, autorità giudiziarie e soggetti del Terzo settore. Particolare rilievo viene attribuito al lavoro delle équipe multiprofessionali, chiamate a progettare e seguire gli interventi attraverso competenze integrate e una valutazione attenta delle esigenze di ciascun minorenne.

Il documento individua inoltre alcune direttrici prioritarie: il diritto dei bambini e degli adolescenti a essere ascoltati in ogni fase dell’affido, la continuità dei legami affettivi, il sostegno alla genitorialità, la formazione delle famiglie affidatarie e il potenziamento degli strumenti di monitoraggio dei percorsi.

Un’attenzione specifica riguarda la prevenzione delle situazioni di vulnerabilità, affinché il sostegno possa intervenire tempestivamente e contribuire a evitare, quando possibile, l’allontanamento del minorenne dal proprio contesto familiare. In questa prospettiva, la qualità degli interventi dipende anche dalla capacità di costruire progetti individualizzati, con obiettivi definiti e una costante verifica dei risultati.

Le nuove disposizioni consolidano così un modello regionale fondato sulla centralità dei minorenni, sulla valorizzazione delle risorse familiari e sulla corresponsabilità della comunità. Una scelta che rafforza le politiche pugliesi per l’infanzia e l’adolescenza e riconosce nella solidarietà familiare una risorsa fondamentale per costruire territori più inclusivi e attenti ai diritti delle nuove generazioni.