«Sulle concessioni demaniali il contenzioso non conviene a nessuno, ma l’immobilismo del Governo sta spingendo i Comuni costieri verso una valanga di ricorsi al TAR, proprio mentre si avvicina la scadenza del 30 giugno 2027. A oggi l’Esecutivo non ha ancora adottato il decreto sui criteri per gli indennizzi, atteso dal marzo 2025, e il bando-tipo nazionale è ancora fermo in Conferenza unificata. Sui balneari, invece di dare risposte certe, si preferisce aprire nuovi tavoli tecnici e alimentare l’illusione di ulteriori rinvii, scaricando tutto il peso amministrativo e giudiziario sulle spalle dei sindaci.

Ma le ultime pronunce della giustizia amministrativa parlano chiaro. Il Consiglio di Stato lo ha ribadito anche in questi giorni: l’obbligo di gara è operativo e non si ferma in attesa del bando-tipo o del decreto sugli indennizzi. E le recenti sentenze dei TAR pugliesi dimostrano che, dove mancano il Piano comunale delle coste e un’istruttoria solida, i bandi vengono annullati, mentre dove si lavora con rigore tecnico e ricognizioni puntuali dei litorali, come ha fatto il Comune di Bari, le procedure reggono.

Per questo il rischio più grande per la Puglia è arrivare al 30 giugno 2027 con gare bandite in fretta e senza Piano comunale delle coste. Bandi così sono esposti all’annullamento, e un annullamento significa altri anni di incertezza per le imprese, per i lavoratori e per i Comuni. La strada è una sola: non prima il piano poi la gara, ma prima una solida istruttoria di Piano, poi la gara.

La Regione Puglia non può sostituirsi ai Comuni nelle gare né riscrivere le sentenze europee, ma può costruire un’alleanza tecnica per mettere i sindaci al riparo dai ricorsi, accelerando sull’approvazione dei Piani comunali delle coste ed esercitando con decisione i poteri previsti dalla legge regionale. Difendiamo il modello pugliese che tutela il 60% di spiagge libere, rafforzato dai 10 milioni di euro di Mare Democratico investiti dalla Giunta Decaro per 56 Comuni.

Al Governo chiediamo di superare i ritardi senza alimentare false illusioni: adotti subito il decreto attuativo sugli indennizzi, con criteri oggettivi fondati su perizie asseverate degli investimenti non ammortizzati, così da dare certezza agli operatori uscenti e a chi vuole entrare nel mercato.

E nei bandi pugliesi, dentro la cornice dei Piani comunali delle coste e nel rispetto delle regole europee, chiediamo che vengano valorizzati il radicamento territoriale delle imprese, la gestione diretta, la clausola sociale per i lavoratori stagionali e limiti precisi alle concentrazioni, per impedire che la nostra costa finisca nelle mani di pochi grandi gruppi. La costa pugliese è un bene comune: difenderla significa fare gare giuste e solide, non gare fatte in fretta».

Così Loredana Capone, presidente della V Commissione consiliare della Regione Puglia, intervenendo al convegno «Concessioni demaniali marittime: il punto della situazione e gli scenari futuri».