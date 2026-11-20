Sono stati presentati questa mattina in Regione Puglia i risultati della prima indagine sulla lettura rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado pugliesi, promossa dall’Associazione “Presìdi del libro” in collaborazione con la Regione Puglia, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e con il sostegno di BPER.

Curata da MPS Research, l’indagine si basa su un questionario anonimo di 23 domande e analizza le abitudini di lettura extrascolastica, i generi e i formati preferiti, la frequenza, le modalità di scelta e i canali d’informazione, coinvolgendo anche chi non legge per raccoglierne indicazioni utili alle future strategie di promozione.

I dati, raccolti tra oltre 4.400 studenti di età compresa fra i 14 e i 23 anni, restituiscono un quadro articolato che mostra differenze nei comportamenti di lettura, ma anche una diversa disponibilità di opportunità culturali, evidenziando come la lettura rifletta e possa amplificare diseguaglianze già presenti nella società.

Le giovani donne leggono più dei coetanei uomini. La quota di lettori forti e abituali è del 38% nei licei, scende al 20% negli istituti tecnici e al 18% nei professionali: proprio in questi ultimi contesti emergono lettori molto motivati, da intercettare e valorizzare. In tutti gli indirizzi il genere più amato è il romanzo. Anche l’ambiente familiare incide: la propensione alla lettura è maggiore tra chi cresce in famiglie di lettori. Nelle case dell’11% degli studenti degli istituti professionali sono presenti almeno 100 libri; la percentuale sale al 18% negli istituti tecnici e al 40% nei licei. Emerge inoltre una marcata disparità tra l’area metropolitana di Bari e il resto della Puglia, soprattutto nelle zone periferiche e con minori stimoli culturali. La lettura resta prevalentemente individuale: solo il 5% degli studenti aderisce a un gruppo di lettura. I social network rappresentano il principale canale informativo (58%), mentre i consigli delle biblioteche incidono nel 9% dei casi.

“I dati che emergono da questa indagine sulla lettura – dichiara l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta – rappresentano un punto di partenza prezioso per conoscere i bisogni delle giovani generazioni e per orientare le nostre politiche culturali ed educative. Da un lato, colpisce positivamente il dato relativo alla lettura tra gli adolescenti, che restituisce un quadro diverso da quello che spesso siamo portati a immaginare. Anche le preferenze di lettura offrono spunti interessanti e ci invitano a superare alcuni stereotipi sulle abitudini culturali dei più giovani. Dall’altro lato, le evidenze sulle differenze territoriali e sul background culturale dei giovani che non leggono ci richiamano alla responsabilità di garantire la giustizia sociale anche attraverso il diritto di tutte e tutti ad accedere alla cultura. Questo significa sostenere i territori che presentano maggiori fragilità, rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuole, biblioteche e comunità educanti e costruire interventi capaci di ridurre le disuguaglianze. Come Regione Puglia crediamo che la promozione della lettura debba essere il risultato di un lavoro integrato tra politiche culturali e politiche scolastiche. Per questo, mentre investiamo nella rete delle biblioteche regionali, come dimostra la restituzione alla collettività della biblioteca La Magna Capitana di Foggia e l’inaugurazione del nuovo polo de ‘la Rossani’ a Bari, puntiamo a rafforzare iniziative che promuovano la lettura già a partire dalle scuole. La direzione è chiara: la lettura è uno strumento di emancipazione, conoscenza e partecipazione e dobbiamo fare in modo che possa essere un’opportunità alla portata di ogni bambina, bambino e adolescente. Questo significa investire sul futuro delle nostre comunità”.

“Partendo dal presupposto che la conoscenza sia un diritto e un’occasione del presente, i dati emersi dall’indagine sulla lettura tra studenti dell’Associazione Presìdi del libro non devono rimanere numeri, ma diventare la bussola per le nostre azioni future, afferma la Presidente dell’Associazione Presìdi del libro Orietta Limitone. “In un momento in cui le diseguaglianze rischiano di frenare il potenziale delle nuove generazioni, vogliamo che la lettura sia per ogni giovane pugliese uno spazio nel quale crescere ed acquisire gli strumenti migliori per orientarsi in una realtà complicata. Non si tratta di calare dall’alto soluzioni, ma di dare ai ragazzi massima fiducia, mettendoli nelle condizioni di agire con la consapevolezza e l’empatia generata dalle esplorazioni compiute con i libri. Offrire ai ragazzi la possibilità di ‘inciampare’ nella sapienza significa regalare loro non soltanto una promessa di futuro, ma una reale opportunità per essere protagonisti del proprio presente”.

“Se non si interviene rapidamente e con continuità sulla povertà educativa e sul complesso delle condizioni ambientali che possono essere di stimolo a una partecipazione culturale attiva – sostiene Giovanni Solimine, professore emerito dell’Università di Roma Sapienza – le disuguaglianze rischiano di diventare incolmabili: infatti i dati dimostrano che il divario tende a crescere, se confrontiamo le reazioni di ragazzi esposti a maggiori stimoli rispetto a chi invece vive in una situazione di siccità culturale”.

“L’indagine sulle abitudini di lettura degli studenti pugliesi smentisce molti luoghi comuni sullo scarso rapporto dei giovani con i libri” afferma l’editore Giuseppe Laterza, Presidente onorario dell’Associazione Presìdi del libro. “Notevole l’affezione alla lettura su carta, indice significativo del fatto che la tecnologia è una scelta e non un destino. Nei libri c’è un grande potenziale di crescita individuale e collettiva dei giovani anche attraverso l’animazione delle biblioteche scolastiche e l’interazione con i Presìdi del libro”.

I risultati saranno al centro della Convention annuale dell’Associazione, domenica 22 novembre alla BiblioTeca del Mediterraneo “la Rossani”, con i rappresentanti dei 50 Presìdi pugliesi. Interverranno Orietta Limitone, Giuseppe Laterza, Giovanni Solimine, Simonetta Bitasi, esperta di educazione alla lettura e consulente del Festivaletteratura di Mantova, e Matteo Sabato, componente del Consiglio direttivo dei Presìdi e segretario nazionale di IBBY Italia. Parteciperanno i giovani lettori del progetto Young reader e gli studenti dell’Istituto Marco Polo di Bari, che presenteranno progetti scolastici e Laboratori di Cittadinanza dedicati alla lettura condivisa e al pensiero critico.