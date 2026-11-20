ALESSANO (Lecce) – La formazione incontra il mondo del lavoro per aiutare i giovani a scegliere il proprio futuro professionale. Lunedì 23 novembre ITS Puglia Vision – Conoscere, scegliere, costruire il futuro fa tappa ad Alessano, presso l’IISS “Don Tonino Bello”, in via II Novembre 48, per una giornata dedicata alla scoperta dei percorsi di formazione tecnologica superiore e delle competenze richieste dalle imprese.

L’appuntamento rientra nel programma delle giornate territoriali di promozione degli ITS Academy, realizzate nell’ambito dell’Azione di Sistema degli ITS Academy della Puglia, con l’obiettivo di far conoscere ai giovani e alle famiglie le opportunità offerte dalla formazione terziaria professionalizzante e rafforzare il collegamento tra il sistema dell’istruzione e quello produttivo.

Dopo le tappe di Bisceglie e Brindisi, il percorso prosegue nel Salento, coinvolgendo studenti, istituzioni e imprese in un confronto sulle prospettive occupazionali e sui profili professionali maggiormente richiesti dal mercato del lavoro. Un’occasione per conoscere da vicino gli undici ITS Academy pugliesi e approfondire le caratteristiche di un modello formativo che mette al centro l’acquisizione di competenze tecniche e tecnologiche specialistiche.

Gli ITS Academy rappresentano infatti un segmento della formazione terziaria che si distingue per lo stretto rapporto con le imprese, coinvolte direttamente nella progettazione dei percorsi didattici e nelle attività formative. Lezioni teoriche, esperienze laboratoriali e formazione sul campo si integrano per preparare figure professionali qualificate, capaci di rispondere ai fabbisogni del tessuto produttivo e di accompagnare i processi di innovazione nei diversi settori dell’economia.

La giornata prende il via alle ore 9.30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle ore 10 sono previsti i saluti istituzionali, seguiti, alle 10.40, dall’intervento “Perché siamo qui: il fabbisogno di tecnici in Italia e in Puglia”, dedicato alla domanda di competenze specialistiche da parte delle aziende e alle opportunità di inserimento professionale offerte dalla formazione tecnologica superiore.

Dalle ore 11 alle 13 sono in programma i desk informativi e le attività di orientamento, durante i quali gli studenti potranno confrontarsi con i rappresentanti delle Fondazioni ITS Academy e delle imprese, conoscere l’offerta formativa e approfondire le prospettive occupazionali dei diversi percorsi di studio. Nel pomeriggio, dalle ore 14 alle 16, sono previste visite alle sedi e ai laboratori ITS, per osservare da vicino gli ambienti, le attrezzature e le tecnologie utilizzate nelle attività formative.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio di attività che comprende, oltre alle giornate territoriali nelle province pugliesi, anche i tavoli tematici dedicati al rapporto tra ITS Academy, università e imprese. Un percorso unitario che punta a rafforzare il ruolo degli ITS Academy come elemento di raccordo della filiera delle competenze, favorendo una maggiore continuità tra istruzione, formazione e lavoro e contribuendo a rispondere alle esigenze del sistema produttivo regionale.

Gli undici ITS che aderiscono al sistema ITS Puglia sono: ITS Academy della Puglia per il Turismo; Apulia Digital ITS Academy; ITS Academy Aerospazio; ITS Meccatronica Antonio Cuccovillo; ITS Academy AgriPuglia; ITS Academy MITI Moda; ITS Mobilità Logistica Puglia; ITS C.R.E.A.; ITS PU.MA; ITS Academy BioTech for Life; ITS Green Energy Puglia.

L’appuntamento si svolge con il patrocinio del Comune di Alessano e della Provincia di Lecce, nell’ambito delle iniziative finanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU.