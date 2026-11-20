SAN CESARIO DI LECCE – I consiglieri comunali Luigi Totaro, Anna Luperto, Viviana Zizza e Giulio Greco comunicano l’avvenuta costituzione del nuovo gruppo consiliare di minoranza denominato “Solo per San Cesario”. “La decisione nasce dalla volontà di proseguire con senso di responsabilità, rigore e spirito di servizio l’impegno verso la cittadinanza, marcando al contempo una netta discontinuità rispetto agli ultimi sviluppi politico-amministrativi dell’Ente”, spiegano gli ex componenti della maggioranza. Si delinea una corsa a tre perché tra i banchi dell’opposizione il centrosinistra non ha risolto il nodo della possibile candidata sindaca, Anna Luperto, sostenuta da una parte del centrosinistra e vicina all’ex sindaco Andrea Romano. Il sindaco Giuseppe Distante, con l’apporto esterno di Rino Marzo e Antonio Garzia, resterà in piedi probabilmente fino a fine mandato per poi tentare la seconda elezione consecutiva. Mentre Fabiana Del Cuore, con la parte più “purista” del Pd, resta alla finestra, ma disponibile a ricandidarsi.

“La costituzione di questo gruppo non rinnega in alcun modo il percorso amministrativo avviato nel 2022, ma rappresenta un atto dovuto nei confronti della comunità – dichiarano congiuntamente i consiglieri Totaro, Luperto, Zizza e Greco – Riteniamo indispensabile prendere le distanze da una gestione che ha disatteso gli impegni della coalizione Uniamo San Cesario e il conseguente mandato elettorale. Al confronto franco e trasparente nelle sedi istituzionali preposte, il Sindaco ha preferito aprire una crisi politica, motivata da narrazioni che respingiamo con fermezza e culminata in un’intesa con il gruppo di minoranza Obiettivo in Comune. Un’operazione maturata nel tempo che risponde a logiche di mero opportunismo politico, lontane dalla nostra concezione dell’amministrazione pubblica, e che ci impone di collocare la nostra azione al di fuori dell’attuale perimetro di maggioranza. Fino al termine della consiliatura, l’attività del gruppo “Solo per San Cesario” sarà orientata da tre linee guida fondamentali:

– La centralità del bene comune.

– La tutela del mandato elettorale e della rappresentatività

– La difesa dell’operato svolto e della collegialità.

Il gruppo consiliare “Solo per San Cesario” conferma la propria piena disponibilità all’ascolto della cittadinanza e delle forze sociali, con l’obiettivo di contribuire a restituire all’azione amministrativa la necessaria dignità istituzionale e il pieno rispetto delle regole democratiche”.