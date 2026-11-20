Nel 2012 le attività commerciali a Lecce erano 1.317, nel 2025 ne restavano 1.004. Il saldo di 313 attività in meno in tredici anni è il dato da cui parte il protocollo d’intesa per la rigenerazione urbana e la vitalità delle economie di prossimità, condiviso questa mattina dal Comune e da Confcommercio Lecce. L’iniziativa rientra nel progetto “Cities”, con cui l’associazione di categoria punta a rafforzare il proprio ruolo nella rappresentanza delle imprese e a farsi portavoce delle esigenze dell’intera città. In questo quadro si inserisce la consegna alla sindaca Adriana Poli Bortone di una chiave, simbolo delle attività che hanno abbassato la serranda. Il presidente di Confcommercio Lecce, Maurizio Maglio, accompagnato dal direttore Federico Pastore e da altri rappresentanti dell’associazione, ha spiegato che il gesto vuole richiamare l’attenzione dell’intera comunità sulla desertificazione commerciale, un fenomeno legato a molteplici fattori economici, sociali e demografici.



L’iniziativa, ha precisato, non intende attribuire responsabilità alle amministrazioni locali. “La città non è fatta solo di palazzi, ma di servizi e di relazioni. Quando si spegne un negozio si spegne un pezzo di città – ha detto Maglio – La progressiva scomparsa di negozi e servizi non è soltanto un problema economico, proprio perché rischia di trasformare interi quartieri in luoghi dormitorio, impoverendo la vita sociale e la qualità della vita stessa. L’assenza di spazi di incontro e di presìdi di prossimità può contribuire ad alimentare isolamento, disagio e tensione sociale, rendendo ancora più urgente intervenire sulla vivibilità, sulla sicurezza e sulla coesione delle città. Ai sindaci proponiamo piani di azione territoriale. Al Governo chiediamo un fondo nazionale di sostegno con risorse e misure specifiche. L’invito è quello di lavorare tutti insieme”.

Poli Bortone ha raccolto l’appello, richiamando la necessità di ripensare l’offerta commerciale e di coinvolgere anche i proprietari degli immobili sul costo degli affitti. “Le chiavi che oggi simbolicamente ci vengono consegnate rappresentano una testimonianza eloquente di una difficoltà che non possiamo ignorare – ha dichiarato la sindaca – Sono preoccupazioni che viviamo tutti da tempo. Capiamo e accogliamo questo grido, a Lecce e in tutt’Italia. Quelli della desertificazione commerciale sono numeri molto preoccupanti. Noi intendiamo fare la nostra parte per fare in modo di recuperare terreno. Certo, è una sfida complessa, che richiede appunto uno sforzo condiviso e, soprattutto, idee nuove. Occorre ripensare l’offerta commerciale, magari valorizzando la tipicità dei prodotti, la qualità e la convenienza dei servizi, la varietà merceologica, la capacità di intercettare nuove esigenze e nuove abitudini di consumo. La consegna delle chiavi deve essere uno stimolo a non arrenderci, ma a considerare questa emergenza come un’occasione per ripensare insieme il futuro del commercio cittadino. Per questo penso si debba lavorare molto sul terreno della formazione, dell’aggiornamento, dell’orientamento. Non basta una regia istituzionale. Occorre anche una nuova disponibilità da parte del mondo imprenditoriale a scommettere sull’innovazione, su un’offerta meno standardizzata, sulla capacità di proporre prodotti e servizi che sappiano distinguersi e rispondere alle aspettative di una clientela in continua evoluzione. Il mondo è cambiato, ed è cambiato il commercio”. Accanto alla crescita dell’e-commerce, la sindaca ha indicato il peso dei canoni di locazione, che a Lecce ha detto di aver verificato personalmente e che ha definito in molti casi “paurosi”. “Si dovrebbe cercare di stabilire un rapporto con i proprietari degli immobili per favorire il recupero delle attività”, ha concluso.