LECCE – Via Dorso avrebbe due corsie, via Melcarne arriverebbe fino allo scalo ferroviario di Surbo e la rotatoria di viale della Repubblica sarebbe riqualificata. Il progetto Deghi per l’ex Manifattura Tabacchi ridisegna anche le strade attorno al complesso, abbandonato da oltre dieci anni. Su un’area di 250mila metri quadrati, la società propone di insediare un polo produttivo e logistico con circa 54mila metri quadrati coperti, dal quale si attendono 130 nuovi posti di lavoro. Il piano comprende anche una sede rinnovata per la ricerca universitaria e oltre due ettari di verde. La commissione Urbanistica, presieduta da Paolo Cairo, ha aperto il confronto il 18 novembre, alla presenza della sindaca Adriana Poli Bortone.

A illustrare le ricadute per Lecce è stato l’assessore all’Urbanistica Giampaolo Scorrano. “Tutta la città è interessata a portare avanti questo progetto per una serie di motivazioni”, ha detto, indicando anzitutto “la rigenerazione urbana di un’area abbandonata da oltre un decennio”. Poi il passaggio sull’occupazione, con la stima legata all’espansione della società. “Lo sviluppo economico e occupazionale è un altro tema molto importante. Si prevede una ricaduta occupazionale importante”. Scorrano ha insistito anche sulle ricadute per la ricerca. “Un altro elemento importante è quello dell’innovazione”. Nel centro direzionale di viale della Repubblica è infatti previsto il rafforzamento delle attività dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT). Deghi si farebbe carico di demolire e ricostruire gli uffici destinati alla ricerca e metterebbe la nuova struttura a disposizione dell’università.

Il progetto prevede la ristrutturazione, l’ampliamento e il parziale cambio di destinazione d’uso dell’ex Manifattura. Il passaggio decisivo riguarda la compatibilità con il piano regolatore. “Si è proceduto con la Zes perché l’ufficio Urbanistica ha dato il parere di non conformità. Ora tutti i pareri degli uffici sono favorevoli”, ha spiegato Scorrano. L’ufficio Mobilità ha espresso parere favorevole chiedendo il rispetto degli standard urbanistici. Il dirigente Maurizio Guido ha illustrato l’adeguamento necessario: una parte dei terreni oggi classificati come agricoli dovrebbe passare in zona D1, destinata a insediamenti produttivi, magazzini, depositi e stabilimenti industriali. La variante sarà valutata nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione unica.

Deghi ha presentato l’istanza il 13 luglio 2026 allo sportello unico digitale della Zona economica speciale. La conferenza dei servizi si è riunita il 27 ottobre. L’eventuale autorizzazione unica, che riunisce i titoli abilitativi necessari per l’intervento, spetta alla struttura della ZES unica. Al Consiglio comunale arriverà invece un atto di indirizzo con valore non vincolante, dopo altre due sedute della commissione Urbanistica. “Si tratta di un atto di indirizzo. Riconosce l’interesse pubblico comunale relativo alla proposta di recupero, rifunzionalizzazione e ampliamento della ex Manifattura Tabacchi”, ha precisato Cairo. “Esprimiamo quindi indirizzo favorevole alla prosecuzione del procedimento di autorizzazione unica Zes e al progetto, nonché all’adeguamento urbanistico necessario, senza attribuire nuove destinazioni urbanistiche né diritti edificatori”.

Nel confronto in commissione è emersa anche la questione del traffico. Il capogruppo di Lecce Città Pubblica, Sergio Della Giorgia, ha chiesto se fossero stati studiati i flussi di veicoli attesi con l’apertura del polo. Scorrano ha confermato che lo studio è stato svolto e ha spiegato che da quelle valutazioni derivano gli interventi sulle strade e sulla rotatoria. “Ci saranno nuove infrastrutture e spazi pubblici con un miglioramento della viabilità per due vie”, ha detto l’assessore. In via Dorso, Deghi cederebbe le aree necessarie ad allargare la carreggiata e ricavare due corsie. Via Melcarne, oggi in parte sterrata e interrotta, verrebbe completata e darebbe accesso alla nuova area verde. “L’area verde richiesta è pari a 21.846 metri quadrati”, ha spiegato Guido, precisando che sarà ricavata “in prospicienza della zona ferroviaria, in via Melcarne, che sarà prolungata e si congiungerà con lo scalo di Surbo”.

Sulla copertura della piattaforma logistica il progetto concentra altre due opere su cui si è soffermato Scorrano: circa 792 posti auto su 13mila metri quadrati e un impianto fotovoltaico da 700 kilowatt a servizio dell’insediamento. È tra viale della Repubblica e lo scalo di Surbo che si misureranno però gli effetti del recupero fuori dal perimetro aziendale, con nuovi spazi per la ricerca, un collegamento stradale oggi interrotto e più di due ettari di verde lungo la ferrovia.