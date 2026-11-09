Al via la 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione: si inaugura con “Turandot” di Puccini

LECCE – Tutto è pronto per l’inaugurazione della Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione che festeggia la sua Cinquantunesima edizione: venerdì 13 novembre, presso il Teatro Politeama Greco a Lecce, in scena l’attesissima Turandot di Giacomo Puccini, assente dalle scene leccesi da ben 26 anni.

La 51^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce – Teatro di Tradizione si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, nonché della partecipazione della Camera di Commercio di Lecce e della collaborazione anche di Comune di Lecce, Puglia Culture e Curia arcivescovile di Lecce, in attuazione di un Protocollo sottoscritto per il triennio 2025-2027.

Il cartellone è affidato all’organizzazione di Roberto Serra, dirigente del Servizio Governance strategica della Provincia di Lecce e all’esperienza dei direttori artistici Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca.

La nuova Stagione rilancia le linee programmatiche delle ultime edizioni, ponendosi in diretta continuità con il percorso culturale avviato nel 2022. L’esperienza maturata in questi anni permette di consolidare un progetto organico che mette al centro un obiettivo primario: la valorizzazione dell’alto patrimonio operistico italiano, inteso come asse portante di tutta la programmazione. Il cartellone di quest’anno propone quattro titoli di assoluto rilievo, unendo tre capisaldi della storia del melodramma ad un’opera contemporanea che segna un primato: è la prima volta, da quando è stato ripreso l’evento che viene realizzata un’opera scritta in questo secolo, una novità di eccezionale rilievo culturale.

LA PRESENTAZIONE

La Stagione è stata presentata oggi a Palazzo Adorno dal presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, dal dirigente del Servizio Governance strategica della Provincia di Lecce e responsabile del progetto Stagione lirica Roberto Serra, dai direttori artistici Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca. Presenti anche Sonia Greco, direttore artistico del Teatro Politeama Greco, Eraldo Martucci, critico musicale impegnato negli appuntamenti “Ouverture”, gli artisti del cast della prima opera in programma, Turandot di Giacomo Puccini, con il direttore d’orchestra Marcello Mottadelli e la direttrice del Coro Emanuela Aymone. Sono intervenuti per la Provincia di Lecce anche il segretario generale Angelo Caretto, il direttore generale Andrea Romano e il capo di gabinetto Roberto Merenda.

LE DICHIARAZIONI

Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce: “La 51ª Stagione Lirica conferma la scelta della Provincia di Lecce di continuare a investire nella cultura come servizio pubblico, occasione di crescita e opportunità di lavoro per le professionalità artistiche del territorio. C’è inoltre un obiettivo che consideriamo fondamentale. Fare in modo che la lirica non resti un’esperienza riservata a chi già la conosce e la frequenta, ma possa conquistare nuovi pubblici. L’accessibilità culturale si costruisce anche attraverso la conoscenza, offrendo strumenti per comprendere le opere, scoprirne i linguaggi e apprezzarne la straordinaria attualità. In questo senso, Studenti all’Opera e gli incontri Ouverture rappresentano una parte essenziale del nostro progetto. Vogliamo che la Stagione Lirica continui a crescere non soltanto per la qualità delle produzioni, ma per la sua capacità di coinvolgere il territorio, formare nuove generazioni di spettatori e rafforzare il ruolo del Salento nel panorama culturale nazionale”.

Roberto Serra, dirigente del Servizio Governance strategica della Provincia di Lecce e responsabile del progetto Stagione lirica: “La Stagione Lirica della Provincia di Lecce non è soltanto un cartellone, ma una scelta strategica per la vita culturale del Salento, perchè investiamo nell’identità, nella qualità e nell’attrattività culturale del nostro territorio. Con questa edizione rafforziamo ulteriormente la rete tra teatri, istituzioni e comunità, portando la grande musica a un pubblico sempre più ampio e giovane. La cultura diventa così motore di sviluppo consentendo al Salento di raccontarsi al mondo anche attraverso la voce della lirica”.

Giandomenico Vaccari, direttore artistico: “Nella prima stagione d’opera dopo il cinquantesimo anniversario, continua l’impegno del Teatro di Tradizione per la valorizzazione e promozione del grande repertorio italiano attraverso il tempo. Dall’ Elisir d’amore fino alla Turandot di cui ricorre il centenario della prima esecuzione scaligera del 1926. Nello stesso tempo continua l’impegno sul repertorio contemporaneo con la messa in scena de Le avventure di Pinocchio scritta nel 2003. La stagione 2026 sarà un’altra puntata di questo appassionante racconto del melodramma”.

Maurilio Manca, direttore artistico: “La nuova Stagione Lirica risponde a una chiara visione strategica: tutelare e valorizzare il patrimonio operistico italiano attraverso le sue opere più monumentali e, al contempo, aprire il cartellone alle espressioni della drammaturgia musicale contemporanea. Questo equilibrio si riflette nelle scelte produttive e nei titoli selezionati. L’apertura è dedicata al centenario di Turandot, l’ultima opera di Puccini che torna sulle scene leccesi attraverso l’allestimento storico del Festival Puccini di Torre del Lago, firmato da due giganti del teatro italiano come Ezio Frigerio (scene) e il Premio Oscar Franca Squarciapino (costumi). Per la seconda opera in programma, L’elisir d’amore di Donizetti, proponiamo l’allestimento presentato quest’estate al Festival di Saaremaa, mentre il successivo Nabucco di Verdi andrà in scena grazie a una virtuosa collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona e l’Ente Luglio Musicale Trapanese. Il percorso si completa con l’apertura al contemporaneo rappresentata da Le avventure di Pinocchio di Antonio Cericola: un’opera scritta in questo secolo e programmata in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi”.

LE OPERE: TURANDOT

Il sipario si alzerà il 13 novembre (con replica il 15 novembre) con un titolo dal profondo impatto simbolico: Turandot di Giacomo Puccini, di cui ricorre il centenario della prima rappresentazione assoluta (Teatro alla Scala, 25 aprile 1926). Ultimo capolavoro del compositore lucchese, rimasto incompiuto alla sua morte e completato successivamente da Franco Alfano, Turandot è un’opera monumentale che unisce spettacolarità, lirismo e profondità psicologica in un racconto senza tempo sul potere dell’amore e della redenzione. Il libretto è di Giuseppe Adami e Renato Simoni, ispirato alla celebre favola di Carlo Gozzi. L’opera che, come detto, è assente dalle scene leccesi da ben 26 anni, andrà in scena con il prestigioso allestimento realizzato nel 2008 dal Festival Puccini di Torre del Lago, che ha girato in lungo e in largo, e proprio in occasione del centenario è stato restaurato e portato in scena quest’estate al Festival pucciniano e, di recente, al Teatro di Chieti. La firma di questo prezioso allestimento è quella di due giganti del teatro italiano: Ezio Frigerio per le scene e la premio Oscar Franca Squarciapino per i costumi. Cura la regia Giandomenico Vaccari. La messinscena sottolinea con forza il ruolo del popolo cinese esasperato dalla tirannide della Principessa e la dirompente portata rivoluzionaria dell’arrivo di Calaf, unico in grado di risolvere gli enigmi. In uno spazio scenico fatto di mura maestose e scale, dove il vecchio Imperatore Altoum aspetta stanco la fine della violenza, il sacrificio di Liù segnerà la fine del dominio sanguinario e l’avvento dell’Amore e della Pace. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento salirà Marcello Mottadelli, che torna a Lecce dopo le produzioni di Carmen e del dittico Cavalleria rusticana/Gianni Schicchi; la compagine corale che unisce le associazioni Coro Opera in Puglia e Coro Lirico di Lecce sarà diretta da Emanuela Aymone, mentre il Coro delle voci bianche Opera in Puglia sarà istruito da Rocco Melileo. Nel cast, interpreti affermati e giovani di talento: il ruolo della protagonista è affidato al soprano Maria Tomassi; accanto a lei, nei panni del principe Calaf, il tenore Paolo Lardizzone. Come Liù ci sarà il soprano Eva Dorofeeva, mentre il ruolo di Timur sarà ricoperto dal basso Andrea Silvestrelli. L’iconico terzetto dei ministri vedrà come protagonisti Paolo Ingrasciotta (Ping), il giovane Giovanni Formisano (Pong) e Orlando Polidoro (Pang). Completa il cast il baritono Francesco Samuele Venuti, già vincitore del Concorso Internazionale Tito Schipa per giovani cantanti lirici.

L’ELISIR D’AMORE

Seconda opera in cartellone è L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, che andrà in scena il 27 novembre alle ore 20.45 e il 29 novembre alle ore 18 al Teatro Politeama Greco. É un titolo molto atteso dal pubblico leccese, poiché è legato al ricordo delle straordinarie interpretazioni di Tito Schipa. L’opera segna una svolta significativa nel trattamento dello stile comico, che era stato fino a quel momento appannaggio del modello rossiniano, in cui l’elemento sentimentale (assente invece nel compositore pesarese), risulta fondamentale nel processo di umanizzazione dei personaggi, nei quali gli stessi spettatori possono immedesimarsi. É assolutamente straordinaria la capacità di Donizetti di unire il registro comico a momenti di puro lirismo, che rende quest’opera un capolavoro di equilibrio drammatico. L’allestimento è stato presentato quest’estate al Festival Internazionale di Saaremaa (Estonia) Il regista Marco Voleri si propone di far emergere la vitalità e la dolcezza dell’opera attraverso un impianto visivo tradizionale arricchito da accenti simbolici e moderni. L’obiettivo è offrire al pubblico uno spettacolo accessibile, ma ricco di profondità, capace di far sorridere, riflettere e commuovere nel fluire naturale della straordinaria musica di Donizetti. Al centro, l’amore ingenuo e sincero di Nemorino per Adina, raccontato con leggerezza ma anche con una profonda umanità. Alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento ci sarà Roberto Gianola. Nel cast spiccano Elia Fabbian nel ruolo di Dulcamara e Francesco Castoro come Nemorino.

NABUCCO

L’11 dicembre alle ore 20.45 e il 13 dicembre alle ore 18 sarà la volta di Nabucco di Giuseppe Verdi, opera che segna un momento particolarmente importante nell’avvio della carriera del compositore di Busseto, aprendo la strada ad una prolificità straordinaria e ai suoi successivi capolavori operistici. Il Teatro alla Scala ospitò la prima rappresentazione il 9 marzo 1842 ottenendo il primo grande successo e, in pochi anni, l’opera fu data non solo in tutti i teatri italiani, ma anche all’estero. Nabucco è un melodramma corale, caratterizzato da un’estrema energia sonora, che mette in primo piano il dramma della lotta e della contrapposizione dei popoli e delle fedi: da una parte gli Assiri oppressori; dall’altra gli Ebrei ridotti in condizione di schiavitù. Il pianto sofferto del popolo oppresso si esprime pienamente in quella che è considerata una delle più celebri pagine corali della storia, “Va’, pensiero”. Il nuovo allestimento di Nabucco, per la regia di Renato Bonajuto, le scene di Lorenzo Trucco e i costumi di Artemio Cabassi, è realizzato grazie ad una collaborazione produttiva con altri due Teatri di Tradizione: Teatro dell’Opera Giocosa di Savona ed Ente Luglio Musicale Trapanese. L’idea è quella di configurare uno spazio scenico in cui antico e contemporaneo entrano in dialogo costante. Gli elementi scenici, radicati nella tradizione iconografica dell’opera, vengono reinterpretati con uno sguardo attuale, per garantire una narrazione chiara e incisiva. Il risultato è uno spettacolo dal taglio contemporaneo, capace di rinnovare la tradizione senza tradirla, restituendo il dramma con precisione visiva e chiarezza narrativa, in equilibrio tra estetica moderna e rispetto della partitura. La direzione d’orchestra è di Giovanni Di Stefano e nel cast si segnalano Giuseppe Altomare nel ruolo di Nabucco e Caterina Meldolesi in quello di Abigaille.

LA CHICCA FUORI ABBONAMENTO: LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Il bicentenario della nascita di Carlo Collodi ha offerto l’occasione per proporre una rilettura musicale del suo celebre libro Le avventure di Pinocchio. In programma mercoledì 30 dicembre, ore 20.45, presso il Teatro Apollo di Lecce. Si tratta dell’opera omonima composta da Antonio Cericola, su libretto di Sandro Bernabei, che ripercorre una serie di episodi chiave della storia, caratterizzati da un forte impatto teatrale. L’opera ha un significato importante nel recupero del mondo infantile, proponendo l’universale favola di Collodi in una veste diversa, accattivante, attraverso la musica che si cala nell’azione scenica e del teatro che si anima nella musica. L’obiettivo è quello di riconsegnare ai ragazzi la fantasia, la meraviglia, arrivando nel contempo alle sensibilità adulte anche attraverso il linguaggio dei bambini, di risvegliare l’incanto della poesia del “fanciullino” che vive in ciascuno di noi. L’opera è associata al progetto LOG (Laboratorio Opera Giovani).

LE INIZIATIVE COLLATERALI

Ad arricchire la proposta culturale della Stagione lirica numero 51, concorrono diverse iniziative collaterali. Tra queste, il ciclo di conferenze di introduzione ai titoli in cartellone “Ouverture”, pensato per offrire al pubblico chiavi di lettura approfondite prima delle rappresentazioni. E il progetto “Studenti all’opera”, che offre l’occasione ai giovani di assistere alle prove didattiche e alle prove generali, favorendo l’avvicinamento delle nuove generazioni al linguaggio lirico.

“OUVERTURE”

La storia, la trama, gli aneddoti, gli allestimenti, le curiosità: prima di assistere ad un’opera lirica avere la possibilità di conoscerla meglio, di entrare dentro a tutte le dinamiche e a tutti gli aspetti del racconto musicale e scenico. Con la 51^ Stagione lirica della Provincia di Lecce, anche quest’anno, si è scelto di dare particolare attenzione all’attività di divulgazione della conoscenza delle opere in calendario: Turandot, L’elisir d’amore e Nabucco. La Provincia di Lecce propone, perciò, la nuova edizione di “Ouverture”, il ciclo di conferenze di introduzione ai titoli in cartellone della Stagione in partenza, che proporranno a chi vuole avvicinarsi ai capolavori del bel canto, una presentazione da parte di esperti, accompagnata da foto, video e documenti preziosi. In più la possibilità di incontrare anche gli artisti di ciascuna opera che saranno presenti agli eventi. Gli appuntamenti, fissati la vigilia della prima serata di ogni opera in calendario, si terranno tutti nel Foyer del Teatro Politeama Greco a Lecce, alle ore 18 e con ingresso libero. Si parte con la conferenza dedicata a Turandot di Giacomo Puccini, giovedì 12 novembre, a cura della musicologa Fabiola Carlino e del critico musicale Eraldo Martucci. Il secondo incontro, a cura di Eraldo Martucci sarà invece giovedì 26 novembre e si parlerà dell’opera L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti. Infine, giovedì 10 dicembre si approfondirà Nabucco di Giuseppe Verdi, con la musicologa Mariacarla De Giorgi ed il critico Eraldo Martucci.

“STUDENTI ALL’OPERA”

L’orchestra che accorda gli strumenti, il sipario che si apre, la potenza delle voci, la maestosità della scena, la magia del palcoscenico: per tanti ragazzi e ragazze sarà di nuovo l’indimenticabile incontro, spesso il primo, con l’opera lirica. E’ a loro che la Provincia di Lecce dedica nuovamente quest’anno, in occasione della sua 51^ Stagione Lirica, il progetto “Studenti all’Opera, che punta proprio a sollecitare l’interesse dei giovani per il teatro musicale. Gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Lecce, Brindisi e Taranto hanno l’opportunità di accompagnare i propri studenti alla scoperta dei tre capolavori in programma nel cartellone 2026, presso il Teatro Politeama Greco a Lecce: Turandot di Giacomo Puccini, L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e Nabucco di Giuseppe Verdi. Agli studenti è offerta l’occasione di assistere alle prove didattiche e prove generali degli spettacoli. Queste le date dei Matinèe 2026 per le scuole, tutte con inizio alle ore 10. Turandot: martedì 10 novembre (prova didattica) e mercoledì 11 novembre (prova generale); L’elisir d’amore: martedì 24 novembre (prova didattica) e mercoledì 25 novembre, (prova generale); Nabucco: mercoledì 9 dicembre (prova didattica). L’obiettivo della Provincia di Lecce è quello di contribuire a far crescere ragazze e ragazzi come giovani appassionati e consapevoli del valore universale dell’opera lirica. Le tradizioni liriche musicali italiane, frutto di una storia secolare e di una straordinaria influenza nel mondo, costituiscono un tesoro da tramandare, proteggere e vivere, soprattutto attraverso l’entusiasmo delle nuove generazioni. La musica lirica non è soltanto uno spettacolo, ma un patrimonio di cultura e bellezza che merita di essere scoperto fin dall’età scolare. Il progetto didattico “Studenti all’Opera”, edizione 2026″ è dunque un’occasione preziosa per trasformare il teatro in una grande aula aperta, nella quale musica, letteratura, storia, interpretazione e arte scenica si incontrano e prendono vita. Attraverso l’ascolto e la partecipazione diretta, gli studenti scoprono un patrimonio culturale straordinario, coinvolti da storie e sentimenti universali, capaci di parlare ancora oggi anche alle nuove generazioni. L’iniziativa, accolta con entusiasmo e partecipazione anno dopo anno, è un vero viaggio educativo ed emozionale. La referente del Progetto “Studenti all’Opera” è Catia Colitta.

BIGLIETTI

Per acquistare l’abbonamento alla Stagione c’è ancora tempo fino al 12 novembre. E’ aperta anche la vendita dei biglietti delle singole opere. Dove acquistarli: biglietteria del Teatro Politeama Greco, via XXV Luglio, 30 Lecce, 0832 241468 (lunedì 10.30-12.30; martedì, giovedì e venerdì 18-20; mercoledì, 10-12; sabato 10.30-12.30); online (anche abbonamenti) su www.politeamagreco.it; nei punti vendita del circuito Vivaticket.