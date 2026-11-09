Porto Selvaggio e dintorni – calendario 2027, ultimo giorni per partecipare al contest fotografico

NARDO’ (Lecce) – È fissata a domenica 15 novembre la scadenza del contest fotografico Porto Selvaggio e dintorni – calendario 2027, promosso dall’assessorato ai Parchi e finalizzato alla selezione degli scatti che comporranno poi il calendario 2027 della città di Nardò. Si può partecipare al concorso con immagini che ritraggono il parco e il territorio limitrofo (sono ammesse ovviamente foto ad alta risoluzione, anche subacquee e con drone).

Al termine di questo periodo, una giuria composta da due fotografi professionisti individuati dal Comune di Nardò sceglieranno le fotografie tecnicamente più valide e maggiormente significative. I criteri che orienteranno la valutazione dei giurati saranno l’attinenza al tema, la qualità tecnica, l’originalità e l’impatto emotivo. I vincitori riceveranno un riconoscimento e le foto verranno impiegate per stampare il calendario 2027.

Il testo del disciplinare, con ogni dettaglio utile, le scadenze e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune al link https://shorturl.at/DoNql.