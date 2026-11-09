Sostanze dopanti vendute ad atleti sul web: chiesto processo per rampollo di una famiglia leccese

LECCE – È fissata per il 1° dicembre l’udienza preliminare a carico di M.M.F., il personal trainer 34enne di Lecce, rampollo di una famiglia molto conosciuta nel capoluogo salentino, accusato di doping. Dalle indagini, avrebbe venduto sostanze dopanti destinate agli atleti di body building per migliorarne le prestazioni sportive: farmaci come enantato, nandrolone, trenbolone acetato, stanozololo orale, gonadotropina, clomifene, tamoxifene, aromatasi testosterone “cipionato” ed inibitori quali ostarine, ibutamoren, proviron e clenbuterolo. Il nome del rampollo di una nota famiglia leccese (padre e nonno sono degli stimati avvocati) era finito, anni addietro, in un’inchiesta su scala europea. La vendita di sostanze avrebbe interessato, infatti, sportivi residenti in diversi paesi del Vecchio Continente.

Non avrebbe agito da solo il personal trainer ma dalle informazioni che il Corriere Slentino riporta in anteprima “con soggetti allo stato non identificati e stabilmente inserito in un circuito illecito di approvvigionamento” come contestato dalla procura salentina. Quel che è stato accertato, invece, è il sistema con cui Fumarola reclutava atleti in tutta Europa per migliorarne la competitività. Il persona trainer utilizzava piattaforme di comunicazione telematica (come Instagram, WhatsApp e i social network in generale) per recuperare gli ordini e gestire i contatti con gli acquirenti. Curava – sempre secondo le indagini – la spedizione dei prodotti servendosi di società fittizie e di nominativi di fantasia per nasconderne la reale provenienza. Dalle indagini è emerso che riceveva i pagamenti mediante strumenti finanziari schermati, utilizzando carte prepagate intestate a persone ignote e un conto corrente estero (l’IBAN è stato localizzato a Budapest, in Ungheria), sul quale confluivano bonifici provenienti dall’Italia.

Incassati i soldi, M.M.F. provvedeva a spedire le sostanze. Come un vero e proprio esperto in materia, forniva agli acquirenti – anche con dispositivi informatici e telematici – materiale illustrativo su come utilizzare le sostanze: immagini, listini prezzi, chat e tabelle di dosaggio. Con tanto di indicazioni dettagliate sui protocolli di assunzione dei farmaci anabolizzanti e sostanze dopanti, redigeva tabelle di ciclo farmacologico e programmi strutturati su base settimanale con l’indicazione dei dosaggi. Sui social, i carabinieri di più procure d’Italia hanno trovato ritrovate tracce delle “ricette”: somministrazioni di testosterone fino a 500 mg a settimana, assunzioni giornaliere di 40-50 mg di ulteriori sostanze, cicli combinati per più mesi.

Oltre all’accusa di doping, nel corso dell’udienza preliminare, il personal trainer dovrà difendersi anche dall’accusa di detenzione e spaccio per aver commercializzato nandrolone: sostanza – a causa del suo elevato potenziale di abuso – classificata in Italia come stupefacente. Il personal trainer è difeso dagli avvocati Giuseppe Corleto e Giuseppe Felline.