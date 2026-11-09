San Martino e la luce”, Maglie racconta le sue tradizioni

MAGLIE (Lecce) – Seconda giornata, domani a Maglie, per “San Martino e la luce”, percorso che mette in relazione persone, storie, saperi e luoghi – terra, vino, luce – per raccontare tradizioni, identità e comunità, trasformando il cuore della città in un luogo di incontro e racconto del territorio.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Mercatino del Gusto, guidata da Salvatore Santese, in prima linea da più di 25 anni – e proprio a Maglie – nella difesa delle produzioni e tradizioni popolari. Appuntamento alle 18.30 presso la galleria della Fondazione Capece, in piazza Aldo Moro 25, dove si potranno apprezzare le bellezze della tradizione salentina con stand gastronomici e di artigianato, ma anche ascoltare storie virtuose direttamente dalla voce dei protagonisti della scena agroalimentare e della ristorazione locale. E dove il secondo confronto sarà sul tema “San Martino e il vino nuovo: vendemmia, territorio e convivialità Dalla vigna alla cantina. Dalla cantina alla tavola. Dalla tavola alla convivialità”.Intervengono il vicesindaco di Maglie Maria Grazia Maggiorano, Giulio Benvenuto, Matteo Esposito, Francesco Fortunato e Tiziana Parlangeli. Moderano Michele Bruno e Francesco Zompì.

Mercoledì invece sarà la volta di “La luce di San Martino: il dono, la comunità e la tradizione delle lanterne”, dove la storia di San Martino diventa il punto di partenza per parlare della bellezza del concetto di comunità. Intervengono il sindaco di Maglie Ernesto Toma, Roberto Aloisio, Alessio Caroppo, Gino Di Mitri, Massimo Giordano, Luigi Muci e Salvatore Santese. Modera Claudia Forcignano. A seguire, chiudendo i tre giorni di festa, la Passeggiata delle Lanterne di San Martino. Sempre mercoledì 11 novembre alle 10, e sempre presso la galleria, in programma la premiazione degli alunni degli istituti comprensivi di Maglie per il “Concorso recupero tradizioni popolari”.