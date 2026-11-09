Assalto armato all’ufficio postale di Porto Cesareo: rapinatori in fuga con un bottino di 200mila euro

PORTO CESAREO (Lecce) – Non si ferma la scia di rapine che sta coinvolgendo il Salento negli ultimi mesi, ultimo colpo, stamattina a Porto Cesareo, dove un commando armato ha fatto irruzione all’ufficio postale di via Catalani mettendo a segno un colpo da circa 200.000 euro in contanti.

L’azione è stata compiuta da tre persone con i volti coperti dai cappucci, armate di pistola e di un mitra. I malviventi hanno fatto irruzione nei locali postali seminando il panico tra i dipendenti e i clienti presenti, costringendo il personale a consegnare il denaro contante che in quel preciso momento si stava caricando all’interno del Postamat.

arraffato il cospicuo bottino, stimato in almeno 200mila euro, i rapinatori si sono dileguati rapidamente a bordo di una Range Rover Evoque di colore bianco, facendo perdere le proprie tracce.

A causa del forte spavento e della tensione vissuta durante l’assalto, il direttore della filiale ha accusato un malore ed è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118. L’area è stata raggiunta tempestivamente dai carabinieri della compagnia competente, che hanno avviato le indagini e diramato le ricerche in tutta la zona per rintracciare il suv utilizzato per la fuga e identificare i componenti del commando.