Il paziente, affetto da una forma aggressiva di leucemia linfoblastica acuta recidivata dopo un precedente trapianto allogenico, ha ricevuto lo scorso 2 novembre l’infusione delle cellule ingegnerizzate. Il decorso clinico si è svolto in modo ottimale e completamente privo di complicanze. La prima valutazione dell’aspirato midollare ha documentato la remissione completa della malattia.

La terapia con cellule CAR-T rappresenta una delle più avanzate innovazioni nel campo delle terapie cellulari per il trattamento di diverse patologie ematologiche, in particolare i linfomi non-Hodgkin a grandi cellule B, la leucemia linfoblastica acuta e il mieloma multiplo, nei casi in cui le terapie convenzionali o il trapianto di cellule staminali non abbiano funzionato.

La complessità delle terapie CAR-T prevede un percorso strutturato con il coinvolgimento di professionisti altamente specializzati, che accompagna il paziente nelle varie fasi del trattamento e il cui sforzo sinergico ha permesso il raggiungimento di questo straordinario risultato per la sanità salentina.

“La dimissione in remissione completa di questo primo paziente rappresenta un traguardo epocale per la sanità salentina, frutto di un lavoro di squadra. Un grazie particolare a tutti gli operatori del Reparto di Ematologia e del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT), ai farmacisti ospedalieri, ai Rianimatori, agli Intensivisti e ai Neurologi. Questo risultato non è per noi il punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova epoca che posiziona il Fazzi tra i poli di riferimento nazionali per l’oncoematologia di precisione” ha dichiarato il Direttore dell’UOC di Ematologia e trapianto di cellule staminali Nicola Di Renzo.

“Poter erogare le CAR-T qui al “Vito Fazzi” significa il massimo dell’innovazione scientifica, con la possibilità di ricevere le cure vicino ai propri affetti e in un ambiente familiare, senza la necessità di doversi recare in altre strutture. Il successo del primo trattamento testimonia l’eccellenza e la maturità organizzativa raggiunta dal Polo Oncologico del Vito Fazzi” di Lecce, che da oggi si conferma centro di riferimento all’avanguardia per le terapie cellulari ad alta tecnologia e dimostra l’impegno finalizzato a dare ai pazienti del Salento tutte le risposte ai bisogni di salute di carattere oncologico” ha dichiarato il Direttore generale Gianluca Capochiani.