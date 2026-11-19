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Lecce. “Ancora il Barocco è vivo e presente” è il messaggio che il Concerto “BAROCK ADVENTURE. Da J.S. Bach ai Procol Harum”, tra Musica, Arte, Letteratura, ha inteso proporre ad un attento pubblico, all’incontro che si è svolto a Lecce lo scorso sabato sera, 14 novembre 2026 in Via Fulcignano Casale, 12, riuscendovi appieno! Il Concerto è stato organizzato in stretta collaborazione con le Associazioni: “L’Officina delle Parole” di Lecce, diretta da chi scrive e “Viva Mente” di Maria Rosaria Teni Mello, di Novoli. Il folto pubblico, fra amici e appassionati di musica, raggiunto l’ampio e armonioso salone, arricchito da strumenti musicali, si è sentito avvolto in un’atmosfera dove si respirava un intenso “vissuto musicale” della famiglia della eccellente padrona di casa Annamaria Mazzotta e il figlio Walter Zitano.

I concertisti, Annamaria Mazzotta, al clavicembalo, Francesco Napolitano, alla chitarra e al cajón, Roberto Belcuore, hanno catturato gli ospiti in un coinvolgente e appassionato programma, segnandone gli esordi seicenteschi del Barocco per giungere nello splendore degli anni ’60 -’70 del ‘900.

Dopo il benvenuto di chi scrive e di Walter Zitano, analista e cultore delle Arti, Annamaria Mazzotta ha sottolineato gli aspetti fondanti del programma musicale suddiviso in due Parti: “Il Concerto è una avventura che nasce nel periodo Barocco, e qui siamo in pieno ‘600 per concludersi con la musica Pop rock degli anni ’60 del secolo scorso. In realtà, i due secoli potranno sembrare lontani, e lo sono, perché cambia sì l’interpretazione, ma quanto a creatività, invenzione e teatralità ne costituiscono elementi fortemente comuni. Per questo è stato tracciato un percorso da “Robert De Viseé a L. Roncalli, J.S Bach, W.A. Mozart e L.v Beethoven in chiave barocca per giungere al Pop del ‘900, rivisitato in “chiave barocca” con J. Kosma, M. Fisher, N. Paganini, i cui brani sono stati arrangiati per clavicembalo, chitarra elettrica e cajón, strumento a percussioni di origini peruviane”.

Tale chiarimento, in apertura della seconda parte del programma, è stato suggellato dal musicista, nonché, scrittore, Francesco Napolitano: “L’accostamento tra due strumenti così apparentemente lontani, quali la chitarra elettrica ed il clavicembalo, si è rivelato un connubio vincente per avvicinare i giovani alla musica antica. Lo stile barocco, con le sue progressioni accordali dissonanti, con l’improvvisazione, è molto più vicino di quanto si pensi a generi quali il rock, le progressive, o il jazz. La chitarra elettrica, grazie all’effettistica e all’estensione vocale importante, può riproporre la cantabilità struggente ed il virtuosismo frizzante di un Bach o un Vivaldi, dandogli nuovo respiro pur nel rispetto della scrittura originale”.

Intanto, alcuni momenti della serata sono stati dedicati alla Letteratura, quale compagna imprescindibile, con l’allestimento di alcune opere letterarie pubblicate dalla Casa editrice “L’Officina delle Parole” legate al Barocco e alla città di Lecce. E non solo! Perché, lungo le pregevoli esecuzioni relative al periodo Pop rock, sono state interpretate: “Le foglie morte” del poeta francese Jacques Prévert, dall’attrice Annamaria Colomba e, “Io ti penso Amore” del violinista e compositore tedesco David Garret, dall’attrice Rosanna De Nigris.

Inevitabilmente, una presenza significativa l’ha avuta anche l’Arte. E, vi assicuro che, non poche curiosità ha suscitato l’allestimento di opere in tema barocco, ben collocate tra un clavicembalo e un pianoforte, da me allestite: l’artista parmigiana Ileana Zatti, adottata dal Salento da oltre un ventennio, ha presentato alcuni particolari di architetture barocche con un’opera di pittura su vetro a rovescio e due di pittura su pietra leccese, tutte in foglia oro 22 carati, quale omaggio a quel Barocco che, partendo da Lecce, di snoda nell’intero territorio della provincia. E ancora, l’artista e architetto Stefania Carofalo con la musicista Annamaria Mazzotta, tra racconto musicale e disegno, l’opera, “La Bohème. Malinconica Sensualità”, realizzata durante una mostra sperimentale che avevo organizzato nello scorso 2025: “Frammenti d’Opera. Il gioco serio dell’Arte”.

E, vi assicuro che i tre strumenti di BAROCK ADVENTURE, all’unisono, hanno acceso faville di meraviglia! Poi, la serata, tra applausi e vivide emozioni, si è conclusa con un momento conviviale condiviso con gli ospiti!

Ed ora, spontanea si è fatta strada qualche riflessione da chi, come me, con i padroni di casa e l’intero staff, ha vissuto giorni di gran fermento nella organizzazione del Concerto.

Nella serata di sabato scorso, gli ospiti, dopo aver superato due rampe di scale del prestigioso Palazzo, al 12 di via Fulcignano Casale, hanno potuto godere di un gioioso benvenuto. Cui si sono aggiunti un impegno denso di esecuzioni e musica d’ascolto, tra conversazioni, novità e costruttive curiosità, nonché, progetti per il futuro, peraltro, in “un luogo familiare pregno di un formativo e vissuto mondo musicale e creativo, nelle sue differenti pulsioni”, dal quale, spontaneamente, è scaturito il sincero e affettuoso coinvolgimento dei molti partecipanti, tra continui applausi e bis!

Poi, il mio pensiero si è orientato su Lecce. Grazie a questa terra che le ha donato gli strumenti per realizzarle, la città, si pregia di un Barocco unico, non solo nelle architetture alle quali il mondo della Cultura ha dedicato un capitolo a parte, ma anche nella Musica e nelle Arti, con tanto ancora da esplorare!

È auspicabile che il Barocco, mantenendo le proprie vigorose radici, non resti rinchiuso nel proprio guscio, ma continui a fondersi alla contemporaneità. Lo hanno dimostrato i tre concertisti, tutti gli artisti presenti e a chi crede in questo.

L’abile e pionieristico Concerto “BAROCK ADVENTURE, a pieno titolo, ha segnato la prima tappa quale concreto esperimento del Progetto: “GLI ASINI VOLANTI Lo spazio delle possibilità” da me concepito, e presentato a Lecce, ospite del “Bar CALORE”, durante la mattinata dell’11 novembre scorso, a firma di “Mimose” e “L’Officina delle Parole” con il Gruppo Aperto di professionisti della sfera culturale di Lecce e non solo!

E allora… Prosit!