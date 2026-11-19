“Nella Giornata mondiale del tumore al pancreas, ho appena concluso la stesura di una mozione che presenterò nei prossimi giorni in Consiglio regionale per impegnare il presidente della Regione Puglia e l’intera Giunta ad attivarsi presso AIFA, Governo e Ministero della Salute affinché il daraxonrasib, il nuovo farmaco per il trattamento del tumore al pancreas metastatico, possa essere reso accessibile a tutti i pazienti che presentino le indicazioni cliniche previste, senza distinzioni territoriali o economiche”.

Lo annuncia Felice Antonio Spaccavento, presidente della III Commissione consiliare Sanità e Servizi sociali della Regione Puglia, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al pancreas.

“Il 18 settembre scorso avevo già scritto ad AIFA per sollecitare un intervento sul daraxonrasib. Oggi, dopo il parere favorevole dell’EMA e l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea, ritengo necessario rafforzare ulteriormente questa iniziativa. Per questo rinnoverò il mio appello all’Agenzia, coinvolgendo tutti i presidenti delle Commissioni Sanità delle Regioni italiane, affinché si possa costruire una posizione istituzionale comune e dare maggiore forza a una richiesta che riguarda l’intero Paese”.

“La storia di Angelica Pasculli, la giovane mamma di Bitonto che ha dovuto raggiungere gli Stati Uniti per accedere al farmaco, ci ha insegnato quanto possa essere difficile ottenere una possibilità di cura. Ma la sua battaglia non può e non deve restare soltanto la sua. Deve diventare il punto di partenza per garantire lo stesso diritto a tutte le persone che si trovano nelle medesime condizioni. Non possiamo permettere che l’accesso a una terapia dipenda dalle possibilità economiche di una famiglia o dalla Regione in cui si vive”.

La mozione, oltre a sollecitare un’interlocuzione con le istituzioni nazionali, prevede anche una ricognizione sul territorio pugliese.

“Ho chiesto una rapida valutazione, attraverso il Registro Tumori e l’AReSS Puglia, per conoscere il numero dei pazienti potenzialmente interessati da questa terapia nella nostra Regione. È fondamentale avere un quadro preciso e aggiornato, coinvolgendo la Rete Oncologica Pugliese, le strutture sanitarie e tutti i professionisti impegnati nella diagnosi e nella cura del tumore al pancreas. Dobbiamo conoscere i bisogni reali dei pazienti per programmare risposte concrete e tempestive”.

Spaccavento accoglie inoltre con attenzione gli ultimi sviluppi comunicati dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

“AIFA ha annunciato di aver già avviato una valutazione progressiva dei dati disponibili, con l’obiettivo di accelerare i tempi di accesso alla terapia. È un segnale importante. Tra gli strumenti da valutare ci sono la procedura accelerata dei 100 giorni e la possibilità di ricorrere al Fondo AIFA del 5%, naturalmente nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa. Sono percorsi che potrebbero contribuire a ridurre le attese e che chiediamo vengano esaminati con la massima urgenza. Quando si parla di una malattia così aggressiva, ogni giorno può fare la differenza”.

“Il compito di AIFA sarà anche quello di negoziare un prezzo calmierato per il farmaco, perché garantire il diritto alla cura non può significare gravare ulteriormente su bilanci regionali già in difficoltà. L’accessibilità di una terapia non deve essere soltanto clinica, ma anche economica e sostenibile per il Servizio sanitario nazionale. Dobbiamo fare in modo che il costo di un trattamento innovativo non diventi un ostacolo né per i pazienti né per le amministrazioni chiamate a garantirlo”.

“La nostra iniziativa non vuole essere una battaglia di una singola Regione, ma un impegno collettivo per affermare il diritto alla salute. Dobbiamo fare in modo che questa azione istituzionale garantisca a tutti i cittadini pugliesi, così come a tutti gli italiani affetti da questa patologia e clinicamente idonei, le medesime opportunità terapeutiche. La sanità deve essere equa, uguale e dignitosa per tutti. E il diritto alla cura non può essere un privilegio: deve essere garantito a ogni persona, senza lasciare indietro nessuno”, conclude Spaccavento.