MELPIGNANO (Lecce) – Un viaggio nel cuore della Puglia, alla scoperta degli antichi riti del tarantismo e del potere attribuito alla musica e alla danza di liberare dalla sofferenza e dalla malinconia. Venerdì 20 novembre al Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli” di Martina Franca e sabato 21 novembre al Museo Castromediano di Lecce va in scena prima esecuzione assoluta Paganìa – Il mistero dell’acqua e della musica che cura la melanconia, recital per voce ed ensemble tratto da un racconto inedito dello scrittore Mario Desiati, commissionato dalla Fondazione Paolo Grassi e interpretato dall’attrice Erika Grillo insieme all’ensemble dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, con la direzione musicale di Claudio Prima.

Lo spettacolo, realizzato dalla Fondazione Paolo Grassi in collaborazione con la Fondazione La Notte della Taranta, debutta venerdì 20 novembre al Piccolo Teatro Comunale “Valeria Cappelli” di Martina Franca e arriva in replica gratuita sabato 21 novembre, alle ore 19, al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce. L’iniziativa si inserisce nel progetto speciale del Ministero della Cultura 2026 In Italia, finalmente! Viaggio musicale sulle tracce di Charles Burney, dedicato al trecentenario della nascita del musicologo inglese, tra i pionieri della storiografia musicale.

Al centro del racconto di Desiati è la storia del giovane Antonino, protagonista di un viaggio da Napoli a Galatina attraverso l’Irpinia, il Tavoliere, le Murge e la Valle d’Itria. Un itinerario geografico e insieme conoscitivo, nel quale l’indagine razionale incontra la sapienza popolare, le credenze e i rituali che per secoli hanno accompagnato il fenomeno del tarantismo. L’acqua, il ritmo, il canto e la danza diventano gli elementi di un universo simbolico nel quale il dolore trova una forma di espressione e la comunità partecipa al percorso di liberazione dalla sofferenza.

A fare da cornice alla narrazione è il viaggio compiuto in Italia nel 1770 da Charles Burney, studioso inglese che dedicò la propria ricerca alla conoscenza e alla divulgazione delle tradizioni musicali europee. Il suo Viaggio musicale in Italia possiede tuttora la forza di un fenomenale reportage, fra cronaca e storia. La curiosità di Burney si rivolse anche al tarantismo, confrontandosi con lo scetticismo degli ambienti medici napoletani riguardo alle guarigioni attribuite alla musica. È proprio nella distanza tra lo sguardo illuminista dello studioso e l’esperienza del rito che prende forma il racconto di Desiati, sospeso tra osservazione e mistero, devozione religiosa e radici pagane.

Sul palcoscenico la voce recitante di Erika Grillo dialoga con gli strumenti e le voci dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Il repertorio comprende musiche della tradizione salentina e alcune fra le prime trascrizioni su pentagramma dei brani legati al tarantismo. Sul palcoscenico, accanto a Erika Grillo, si esibiscono Claudio Prima, voce, organetto (e coordinatore musicale dell’ensemble), Ninfa Giannuzzi, voce e tamburello, Giuseppe Astore, violino, Alessandro Ferrari, chitarra classica e chitarra battente, Gianluca Longo, mandola, e Mario Esposito, contrabbasso.

I biglietti di ingresso per lo spettacolo del 20 novembre a Martina Franca sono disponibili per l’acquisto su Vivaticket. L’ingresso allo spettacolo del 21 novembre al Museo Castromediano è gratuito ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.