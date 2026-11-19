Lecce – Importante convegno sul ruolo delle “brigantesse” nel Meridione d’Italia nel periodo storico dell’Unita’ d’Italia. Quello delle brigantesse nel periodo post unitario è stato un fenomeno anticipatorio, anche se capitolo oscuro e tragico, dell’emancipazione femminile in Italia.Non è stato un movimento femminile consapevole ma una reazione viscerale ed armata contro le forti ingiustizie sociali e di genere del proprio tempo. Per i Lions “Host” di Lecce: “in tal senso con le nostre riflessioni di questa serata onoreremo il 25 novembre 2026 giornata di riflessione, mobilitazione e di profonda” sensibilizzazione”.