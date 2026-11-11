Anche a Lecce la Giornata per il Ricordo per i caduti militari e civili

12 Novembre, il giorno della memoria: Lecce ricorda i Caduti di Nassiriya e tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la pace

Il 12 novembre è una data che richiama alla memoria una delle pagine più dolorose della storia italiana recente. In questa giornata si celebra la Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita per onorare quanti hanno perso la vita servendo il Paese e contribuendo alla pace e alla sicurezza internazionale.

Il pensiero torna inevitabilmente al 12 novembre 2003, quando un attentato terroristico alla base italiana di Nassiriya, in Iraq, provocò la morte di 19 italiani, tra militari e civili, lasciando un segno indelebile nella coscienza nazionale.

Anche Lecce e il Salento custodiscono un legame profondo con quella tragedia. Tra le vittime vi era infatti il giovane militare salentino Alessandro Carrisi, originario di Trepuzzi, caduto a soli 23 anni mentre era impegnato nella missione di pace in Iraq.

Il 12 novembre non è soltanto una ricorrenza istituzionale, ma un momento di riflessione collettiva, nel quale il ricordo si trasforma in riconoscenza. Dietro ogni nome ci sono storie, famiglie, affetti e sogni interrotti. Uomini e donne che hanno servito il Paese con senso del dovere, coraggio e spirito di sacrificio.

Lecce, insieme a tutta la comunità salentina, rinnova idealmente il proprio omaggio a questi caduti, affinché il loro sacrificio non venga dimenticato e il valore della pace continui a essere un impegno condiviso.

Ricordare significa non dimenticare. Onorare significa trasmettere alle nuove generazioni i valori del dovere, della solidarietà e della pace.

A tutti i Caduti nelle missioni internazionali va il nostro commosso pensiero. Alle loro famiglie, la gratitudine e l’abbraccio di un’intera comunità.