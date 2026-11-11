“Quale genere di Università”? Il 13 novembre a UniSalento un seminario interattivo sul divario di genere nella ricerca

LECCE – Le donne sono la maggioranza tra le studentesse e gli studenti e tra chi muove i primi passi nella ricerca, ma la loro presenza si assottiglia a ogni gradino della carriera accademica. Da qui parte “Quale genere di università? Un percorso per comprendere e colmare il divario di genere nella ricerca scientifica e nelle comunità universitarie”, il seminario in programma all’Università del Salento venerdì 13 novembre alle ore 15.00, nell’Aula S.0.1/2 del Corpo S del Complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce).

Ospite dell’incontro sarà Silvia Piconese della Sapienza Università di Roma. Dopo i saluti istituzionali della rettrice Maria Antonietta Aiello, introdurrà i lavori Anna Maria Cherubini, delegata alle Politiche di Genere dell’Ateneo; interverràMaria Luisa Capasa, presidente dell’Associazione ANDE – Lecce, che collabora all’organizzazione dell’iniziativa.

Il seminario ha un formato interattivo. A una panoramica sui divari di genere in accademia seguiranno brevi attività in tempo reale, pensate per coinvolgere studenti e studentesse e docenti nell’esame di questi squilibri attraverso i dati e attraverso il proprio sguardo: su se stessi, sugli altri e sul futuro. Le risposte, raccolte in forma anonima, saranno discusse insieme in aula. In chiusura sarà presentato GLASS, il Corso di Alta Formazione della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza dedicato a rafforzare i percorsi di leadership delle donne in ambito accademico.

«Il divario di genere nell’università non è un’impressione, ma un dato che si legge con chiarezza lungo le carriere» dichiara Cherubini. «Con questo seminario vogliamo guardarlo da vicino insieme a studentesse, studenti e docenti, senza fermarci alla denuncia: riconoscere i meccanismi che lo producono è il primo passo per costruire un’università in cui il talento delle donne arrivi fino ai vertici».

L’appuntamento rientra nel ciclo “Protagoniste”, promosso da UniSalento lungo l’intero mese di novembre con il Comitato Unico di Garanzia e EOS – Eguali Opportunità UniSalento. Il programma nasce dalla convinzione che il contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere richieda interventi strutturati, partecipati e continuativi, oltre la logica delle sole ricorrenze simboliche. Per evitare la vittimizzazione secondaria, il ciclo propone incontri ed eventi che valorizzano la forza e l’intelligenza delle donne, protagoniste e soggetti di cambiamento, attraverso linguaggi e modalità espressive diverse. Le iniziative sono aperte alla comunità accademica e alla cittadinanza.

Il seminario è a cura di Cherubini e delle docenti Francesca Dell’Anna Misurale, Maria Cristina Fornari, Manuela Mosca e Irene Strazzeri, su idea progettuale di Elena Laurenzi.