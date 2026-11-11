Social housing, la Puglia porta a Urbanpromo il modello del Galateo di Lecce. Leuzzi: “La casa è un’infrastruttura sociale”

La Puglia porta a Urbanpromo, a Firenze, un’esperienza innovativa di housing sociale che integra diritto alla casa, rigenerazione urbana e inclusione. È il progetto dell’ex Galateo di Lecce, presentato oggi dall’assessora regionale all’Urbanistica e Casa, Marina Leuzzi, all’evento Urbanpromo di Firenze, promosso dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e organizzato da URBIT, nel corso di un panel dal titolo “Ripensare lo spazio della cura: il progetto di abitare generativo del Galateo di Lecce”. Insieme all’assessora Leuzzi anche la struttura tecnica della Sezione regionale Politiche abitative. Il progetto presentato riguarda un intervento che trasforma un grande edificio pubblico dismesso in un luogo di residenzialità, servizi e relazioni, aperto alla città, e che rappresenta uno dei riferimenti della nuova strategia regionale per le politiche abitative.

“Con il Galateo – ha dichiarato l’assessora Leuzzi – dimostriamo che la rigenerazione urbana può andare ben oltre il recupero fisico di un immobile. Significa restituire valore al patrimonio pubblico, rispondere ai bisogni delle persone e creare le condizioni perché possano costruire relazioni, condividere spazi e partecipare alla vita della comunità. La casa non è soltanto un tetto, ma un’infrastruttura sociale fondamentale, un diritto da tutelare e una leva di coesione e sviluppo dei territori”.

Il progetto prevede 63 alloggi a canone calmierato, una residenza sperimentale di co-housing destinata a persone in condizioni di particolare vulnerabilità, spazi comuni, attività commerciali e servizi, oltre a un parco aperto al quartiere. La sua innovazione risiede anche nel modello di gestione: gli abitanti saranno coinvolti nella cura degli spazi condivisi e nella costruzione di relazioni fondate sulla collaborazione e sul mutuo aiuto. L’obiettivo è fare del Galateo non un insediamento separato dal contesto urbano, ma un nuovo polo civico capace di generare opportunità per l’intera città.

“È questo il salto di qualità che vogliamo promuovere – ha proseguito l’assessora -: non limitarci a realizzare alloggi, ma costruire contesti in cui le persone possano trovare servizi, occasioni di incontro e condizioni concrete di inclusione. La qualità di un intervento si misura anche nella capacità di rispondere a esigenze diverse, favorire il dialogo tra generazioni e contrastare ogni forma di marginalità. Il Galateo è un laboratorio di questa visione e può diventare un riferimento per altri interventi di edilizia residenziale sociale”.

Da questa esperienza prende forma una prospettiva più ampia: la nuova Strategia Regionale per l’Abitare, con cui la Regione intende affrontare in maniera organica le nuove emergenze e i cambiamenti della domanda abitativa. L’attenzione non riguarda soltanto le fasce in condizioni di maggiore fragilità, ma anche la cosiddetta fascia grigia: giovani, studenti, lavoratori, famiglie monogenitoriali e nuclei a reddito medio-basso che incontrano crescenti difficoltà nell’accesso al mercato della locazione.

Quattro le direttrici di intervento: recuperare e riqualificare il patrimonio pubblico di edilizia residenziale, migliorando sicurezza, efficienza energetica e accessibilità; ampliare l’offerta di edilizia sociale, promuovendo co-housing e nuove forme di residenzialità condivisa; rafforzare gli strumenti per favorire l’accesso agli affitti, attraverso agenzie sociali per la casa e fondi di garanzia; valorizzare gli immobili inutilizzati nei borghi e nelle aree interne, facendo delle politiche abitative anche uno strumento di contrasto allo spopolamento.

In questa direzione si collocano il programma PRESSING, che sostiene la realizzazione di poli residenziali di edilizia sociale sostenibile e inclusiva attraverso processi di rigenerazione e partecipazione, e la nuova Priorità 15 “Housing Sociale” del Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Strumenti che consentiranno di ampliare l’offerta di alloggi pubblici e sociali, recuperare e rifunzionalizzare immobili e integrare le residenze con servizi di prossimità e spazi collettivi.

“La nostra ambizione – ha concluso Leuzzi – è costruire una vera politica regionale della casa, capace di mettere in relazione urbanistica, welfare e sviluppo territoriale. Dobbiamo intervenire sul patrimonio pubblico, sostenere nuove soluzioni residenziali, coinvolgere il privato in partenariati con una chiara finalità sociale e sperimentare modelli di gestione che mettano le persone al centro. Il mercato da solo non può rispondere a tutti i bisogni. Serve una responsabilità pubblica forte, che restituisca alla casa il suo valore di bene comune. La Puglia vuole andare in questa direzione, trasformando la rigenerazione urbana in uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita e rendere le nostre città più giuste e inclusive”.