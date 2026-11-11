La XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo: il programma di giovedì 12 novembre e consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera

LECCE – La XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretta da Alberto La Monica e in programma a Lecce fino a sabato 14 novembre al Multisala Massimo, prosegue giovedì 12 novembre con uno degli appuntamenti centrali di questa edizione: l’incontro con Jeremy Irons, Protagonista del Cinema Europeo, e la consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera. In programma anche due film del Concorso Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, le retrospettive dedicate a Luigi Lo Cascio ed Enzo d’Alò, Apulia Screening, Cinema e Realtà e una nuova serata di Festival in Corto.

Alle 20.30 in sala 1, il Festival rende omaggio a Jeremy Irons, icona del cinema mondiale, con la consegna dell’Ulivo d’Oro alla Carriera, riconoscimento che celebra uno dei percorsi artistici più autorevoli e versatili della scena internazionale. Tra i pochi interpreti ad aver conquistato la prestigiosa Triple Crown of Acting – Oscar, Emmy Award e Tony Award – Irons vanta oltre cinquant’anni di carriera, costellati di grandi classici e collaborazioni con alcuni dei più importanti registi internazionali. Da La donna del tenente francese di Karel Reisz a Mission di Roland Joffé, da Inseparabili e M. Butterfly di David Cronenberg a Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, fino a Le crociate e House of Gucci di Ridley Scott, la sua filmografia attraversa generi e linguaggi, confermando una straordinaria capacità interpretativa.

A seguire, in versione originale con sottotitoli in italiano, sarà proiettato Il mistero von Bülow di Barbet Schroeder (USA, 1990, 111′), il film che gli è valso l’Oscar come Miglior Attore nel 1991 per l’intensa interpretazione di Claus von Bülow.

Per il Concorso Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, alle 18.00 in sala 3, è in programma The Fatigued di Yura Dunay (Ucraina, 2025, 97′). Luba e Andrii, veterani di guerra segnati dalle ferite e dalle cicatrici invisibili del disturbo post-traumatico, trovano conforto l’uno nell’altra mentre affrontano un difficile percorso di guarigione. Il loro legame alimenta una fragile speranza di rinascita, messa alla prova dai traumi del passato e dalla fatica di ricostruire le proprie vite. Incontro con il regista in sala.

Alle 21.00 in sala 3, How to Divorce during the War di Andrius Blaževičius (Lituania, Lussemburgo, Irlanda, Repubblica Ceca, 2026, 108′). A Vilnius, nel 2022, Marija e Vytas affrontano la separazione proprio mentre l’invasione russa dell’Ucraina precipita in guerra. Tra volontariato, crisi dei rifugiati e disaccordi familiari, entrambi si trovano a fare i conti con le proprie convinzioni e con la possibilità che la vita condivisa fosse meno insostenibile di quanto pensassero. Al termine della proiezione, l’attrice Žygimantė Elena Jakštaitė incontra il pubblico.

Alle 18.00 in sala 1, per I Protagonisti del Cinema Italiano, prosegue l’omaggio a Luigi Lo Cascio con Mio cognato di Alessandro Piva (Italia, 2003, 90′). La rassegna ripercorre le tappe più significative della carriera dell’attore, insignito in questa edizione dell’Ulivo d’Oro alla Carriera.

Alle 18.00 in sala 2, per Apulia Screening, sarà presentato 2000 giorni sulla Terra di Luciano Toriello (Italia, 2026, 50′), un documentario realizzato con la Regione Puglia, dedicato al Sistema integrato zerosei, il percorso educativo che accompagna bambine e bambini dalla nascita fino ai sei anni, mettendo in relazione nidi e scuole dell’infanzia. Attraversando diversi servizi educativi della Puglia, il film osserva gesti, relazioni, scoperte e quotidianità, raccontando il tempo fragile e irripetibile in cui si impara a stare al mondo, i primi duemila giorni di vita. Il regista incontra il pubblico in sala.

Alle 18.00 in sala 5, per l’omaggio a Enzo d’Alò, sarà proiettato Pinocchio (Italia, Lussemburgo, Francia, Belgio, 2012, 84′). Il film fa parte della retrospettiva integrale dedicata al regista e maestro del cinema d’animazione europeo.

Alle 20.30 in sala 5, per Cinema e Realtà, Lo spazio vuoto di Stefano P. Testa e Alberto Ceresoli (Italia, 2026, 96′). Più di trent’anni dopo il suicidio della madre Luisa, uno dei due figli adottati ricompone la sua memoria attraverso luoghi, fotografie e testimonianze, confrontandosi con l’assenza che ha segnato la propria vita. Segue incontro con il regista.

Alle 21.00 in sala 2, il Premio Mario Verdone presenta Strike – Figli di un’era sbagliata di Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico (Italia, Spagna, 2025, 107′), titolo finalista della XVII edizione del Premio dedicato agli autori italiani di opere prime.

Dalle 18.30 in sala 4, torna Festival in Corto, con i cortometraggi del Puglia Show, del Premio Emidio Greco e della Vetrina della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Alle 18.30: Anime giovani di Annalisa Fania, Vita in quota di Andrea Falzone e Claudio Sponta, Il gatto inverno di Aurora Cesarini, Silvia Sabbatini e Marta Zanon, Vista mare di Nicola Bartoleschi, Nicoletta Busto ed Emanuele Ricciardi, Suena Ahora di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso e Andrea Settembrini, L’ultima proiezione di Enrico Acciani, E soffierò e sbufferò e butterò giù la tua casa di Fabrizio Fusco.

Alle 20.30: Bratiska di Gregorio Mattiocco, L’archivio del domani di Giulio Pipitone, Anomali fenomeni celesti di Chiara Guastella, Conchiglia di Matilde D’Ottavio, Mario Grigolon, Federica Murolo e Sofia Stoynova, Mambo kids di Emanuele Tresca, Il salto di Simeone D’Antona e Aporia di Gerry Ciccimarra.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito della Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, “Avviso pubblico finalizzato sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027” – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, e con il contributo di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Lecce, Università del Salento, e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.