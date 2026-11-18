Copertino (Lecce) – Ancora l’incendio di un’autovettura nella notte in provincia di Lecce. E non si esclude l’origine dolosa.

Stavolta il provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto a Copertino, in via Fratelli Bandiera. Attorno alle ore 1:30 una squadra del Distaccamento di Veglie è giunta sul posto per domare l’incendio di una Mini Countryman, parcheggiata in prossimità del civico 18.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

La natura dell’incendio è in corso di accertamento. E sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che con l’aiuto di testimonianze e delle immagini registrate da telecamere di videosorveglianza installate nella zona indagano per risalire agli eventuali responsabili del rogo.