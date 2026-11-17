SALENTO – Avrebbe obbligato la figlia di 7 anni nel 2018 – anno in cui si sarebbero verificati i fatti – ad assistere ai continui rapporti sessuali con amici e persone che frequentavano la sua abitazione. E, cosa ancor più grave, in un caso uno di questi uomini avrebbe abusato della bambina. Perché per la madre “era bello fare sesso” violando l’innocenza piccola. Presunto molestatore, di 37 anni, e madre 41enne della ragazza, ora 15enne, sono stati entrambi condannati rispettivamente a 7 e 6 anni: l’uomo con l’accusa di atti sessuali con minorenni, la donna per corruzione di minorenni. La sentenza, emessa dai giudici in composizione collegiale (Presidente Annalisa De Benedictis), prevede 7 anni di reclusione interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, da qualsiasi ufficio alla tutela, curatela, e anche l’interdizione in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di qualunque ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

La donna, poi, è stata dichiarata decaduta dal diritto agli alimenti e dalla successione della persona offesa. In più entrambi sono stati sottoposti al divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minori e a svolgere lavori che prevedevano un contatto abituale con minori. Infine dovranno anche risarcire la ragazza, costituitasi parte civile con la curatrice speciale l’avvocata Daniela De Liguori, con una provvisionale di 50.000 euro ciascuno. I fatti salgono ai primi mesi del 2018. Gravi le condotte contestate alla donna che, secondo gli inquirenti, avrebbe permesso che la propria abitazione venisse frequentata da ogni genere di persone non preoccupandosi che la figlia minore vedesse la madre ripetuti rapporti sessuali con molteplici soggetti.

Anzi: avrebbe riferito alla bambina che era bello fare sesso lasciandola spesso incustodita e consentendo che venisse esposta a rischi poi concretizzatisi begli abusi suìti dalla bambina. Inizialmente la donna era stata rinviata a giudizio dalla gip Cinzia Vergine per violazione degli obblighi di assistenza familiare ma a fine processo, valorizzando una dichiarazione contenuta nell’incidente probatorio, il sostituto procuratore Luigi Mastroniani ha contestato l’accusa di corruzione di minorenni. Con la sentenza sono stati inoltre trasmessi gli atti alla procura per ravvisare la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia. Novanta giorni per conoscere il deposito delle motivazioni. Subito dopo gli avvocati Sergio Santese per la donna e Vincenzo Blandolino per l’uomo potranno appellare la sentenza. Ovviamente la ragzza, già da tempo, è stata collocata in una comunità.