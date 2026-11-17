TORRE SAN GIOVANNI (Lecce) – L’indagine sul cold case di Roberta Martucci dovrà ripartire da zero. Il gip del tribunale di Lecce ha archiviato l’ultimo fascicolo aperto in ordine cronologico dopo gli scavi effettuati l’11 marzo scorso che non hanno consentito di ritrovare resti di ossa umane nel tratto di costa compreso tra Mancaversa e Torre Suda (lungo la costa Ionica della provincia di Lecce) dove una testimone oculare aveva raccontato di aver notato “movimenti sospetti” nelle stesse ore in cui Roberta è scomparsa dopo essere uscita dalla sua abitazione, a Torre San Giovanni (marina di Ugento). Dalla terra, a due passi dal mare, dopo gli scavi affidati dalla procura di Lecce a una ditta della zona, sono affiorati soltanto massi, detriti, e rami d’alberi, poi analizzati dal medico legale Alberto Tortorella, in laboratorio per un eccesso di zelo.

Di Roberta, dalla sera del 20 agosto 1999, però, non c’è traccia. Né in quel tratto di spiaggia così come altrove. E prima un magistrato, nello specifico il sostituto procuratore Alfredo Manca, e poi un giudice non hanno potuto far altro che prenderne atto e archiviare il fascicolo rimasto sempre a carico di ignoti in cui si ipotizzavano i reati di omicidio e occultamento di cadavere. La scomparsa della 28enne rimane, allo stato, un caso irrisolto. In questi anni, sono state archiviate tre indagini: nel ’99; nel 2007 e l’ultima nel 2019 quando l’allora procuratrice aggiunta Elsa Valeria Mignone aveva iscritto il nome del cognato di Roberta nel registro degli indagati.

“Abbiamo appreso dell’archiviazione dell’indagine – commenta al Corriere Salentino l’avvocato Salvatore Bruno che, insieme alla collega Valentina Presicce, assiste Lorella, sorella di Roberta – ma stiamo valutando il da farsi. Abbiamo chiesto e ottenuto tutte le intercettazioni che stiamo analizzando con il supporto dell’ingegnera informatica Luigina Quarta”. E Lorella Martucci aggiunge: “Non avevamo certezza che potessimo trovare Roberta quando sono stati effettuati gli scavi, ovviamente rimango speranzosa che la procura riponga la massima attenzione sul caso di Roberta nell’eventualità in cui dovessero emergere novità dallo studio delle carte”.