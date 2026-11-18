Ingredienti:
300 gr di farina tipo “0”
250 gr di semola rimacinata
1 patata lessa grande
1 bicchiere di olio evo
400 ml di acqua tiepida
1 cubetto di lievito di birra
6 pomodori rossi maturi
olive
sale
zucchero
origano
Procedimento:
Lessare la patata e schiacciarla;
sciogliere il lievito in acqua con un pizzico di zucchero;
unire la patata alle due farine precedentemente mescolate, il lievito di birra e parte dell’acqua.
Amalgamare gli ingredienti;
aggiungere metà dell’olio evo e il sale sciolto in un poco di acqua tiepida.
Lavorare a lungo fino ad ottenere un impasto liscio;
formare una palla e mettetela a riposare in un luogo caldo e asciutto finché non raddoppia di volume (se si ha tempo, l’impasto può lievitare anche una notte intera).
Stendere su una teglia da forno e bagnare l’impasto con abbondante olio evo e lasciare lievitare ancora.
Stendere nuovamente l’impasto.
Lavare e tagliare i pomodori a metà e distribuirli sulla teglia effettuando una leggera pressione;
aggiungere le olive, il sale e l’origano.
Lasciare lievitare ancora 30”;
Cuocere per 40” circa in forno preriscaldato a 220.
Claudia Forcignanò
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