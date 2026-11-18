Ingredienti:

300 gr di farina tipo “0”

250 gr di semola rimacinata

1 patata lessa grande

1 bicchiere di olio evo

400 ml di acqua tiepida

1 cubetto di lievito di birra

6 pomodori rossi maturi

olive

sale

zucchero

origano

Procedimento:

Lessare la patata e schiacciarla;

sciogliere il lievito in acqua con un pizzico di zucchero;

unire la patata alle due farine precedentemente mescolate, il lievito di birra e parte dell’acqua.

Amalgamare gli ingredienti;

aggiungere metà dell’olio evo e il sale sciolto in un poco di acqua tiepida.

Lavorare a lungo fino ad ottenere un impasto liscio;

formare una palla e mettetela a riposare in un luogo caldo e asciutto finché non raddoppia di volume (se si ha tempo, l’impasto può lievitare anche una notte intera).

Stendere su una teglia da forno e bagnare l’impasto con abbondante olio evo e lasciare lievitare ancora.

Stendere nuovamente l’impasto.

Lavare e tagliare i pomodori a metà e distribuirli sulla teglia effettuando una leggera pressione;

aggiungere le olive, il sale e l’origano.

Lasciare lievitare ancora 30”;

Cuocere per 40” circa in forno preriscaldato a 220.

Claudia Forcignanò