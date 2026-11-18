Il Santo del giorno: Sant’Oddone. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quannu lu sciroccu rite è chiù fessa ci lu crite. Significato: Quando lo scirocco ride e più fesso chi lo crede.
– Sono nati in questo giorno
1923 Alan Shepard
1950 Enrica Bonaccorti
1973 Darko Kovacevic
– Proverbio
La vipera morta non morde seno, ma pure fa male con l’odor di veleno
– Accadde oggi
1820 il continente antartico viene scoperto dal capitano Nathaniel Palmer
1970 Linus Pauling (premio Nobel) dichiara che grandi quantità di vitamina C prevengono i raffreddori
1990 incontro in Vaticano tra Gorbaciov, presidente sovietico, e Papa Giovanni Paolo II per discutere della crisi nel Golfo Persico
– Scoperte
1680 Scoperta delle leggi del movimento dei muscoli