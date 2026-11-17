SQUINZANO (Lecce) – Prima l’arresto, poi la condanna a cinque anni di reclusione per estorsione aggravata e lesioni personali ai danni degli anziani genitori. Torna ora in libertà V.M., 36enne di Squinzano. A disporne l’immediata liberazione, con un’ordinanza del 13 novembre, sono stati i giudici della Corte d’Appello di Lecce. Una vicenda scandita da ripetuti episodi di violenza consumatisi tra le mura domestiche e da continue richieste di denaro, anche con cadenza quotidiana. Ad ogni rifiuto opposto dai genitori seguivano insulti, minacce di morte e, in diverse occasioni, vere e proprie aggressioni fisiche, tanto da costringere i due coniugi a richiedere più volte l’intervento dei carabinieri.

Particolarmente violento l’episodio del 9 giugno 2025, quando l’uomo, di fronte all’ennesimo rifiuto del padre di consegnargli del denaro, avrebbe aggredito entrambi i genitori con calci e pugni, costringendoli a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ad avere la peggio il padre, al quale era stata diagnosticata la perforazione della membrana timpanica, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico, poi rifiutato dall’uomo. In un’altra occasione, dopo aver incrociato il padre per strada e avergli chiesto del denaro, il figlio lo avrebbe colpito in testa con un casco.

Nell’agosto del 2025 si erano così aperte per il pregiudicato le porte del carcere di Lecce, salvo poi ottenere, nel mese successivo, gli arresti domiciliari. Il 14 aprile scorso, all’esito di un processo celebrato con le forme del rito abbreviato, il gup del Tribunale di Lecce lo aveva condannato a cinque anni di reclusione e 4mila euro di multa. La svolta è arrivata nei giorni scorsi. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Giulio Errico, oltre ad aver raggiunto un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena a tre anni di reclusione, ha depositato un’istanza di scarcerazione, valorizzando il comportamento tenuto dall’imputato durante i quindici mesi di restrizione della libertà personale e il percorso di resipiscenza intrapreso. Argomentazioni condivise dai giudici di secondo grado, secondo i quali, in ragione del tempo trascorso in stato di detenzione e del “costante rispetto” delle prescrizioni imposte all’imputato, le originarie esigenze cautelari “possono effettivamente ritenersi attenuate”. Da qui la decisione della Corte di rimettere in libertà il 36enne, con la sola prescrizione del divieto di avvicinamento e di comunicazione con i genitori