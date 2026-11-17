MORCIANO DI LEUCA (Lecce) – Stava lavorando nel cantiere stradale quando è stato colpito dallo specchietto di un’auto in transito. Incidente questa mattina, intorno alle 9.30, lungo la statale 274, all’altezza dello svincolo di Morciano di Leuca, dove sono in corso i lavori per il rifacimento dell’asfalto.
Ad avere la peggio è stato un operaio impegnato nelle attività di cantiere, raggiunto dallo specchietto laterale del veicolo che stava percorrendo il tratto interessato dai lavori. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale del 118, che dopo le prime cure ha trasferito l’uomo in ospedale in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas ed i carabinieri della stazione di Salve. Per consentire le operazioni e gli accertamenti, la corsia è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.
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